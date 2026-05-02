El anuncio del embarazo de la actriz Lina Tejeiro tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento en Colombia y abrió de inmediato el interrogante sobre quién es el padre del bebé que espera la artista.

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La confirmación llegó mediante una publicación en la que la actriz mostró imágenes de ecografías y un mensaje emocional sobre su nueva etapa personal. Sin embargo, no entregó detalles sobre la identidad del padre ni referencias directas a una relación actual.

“El Coraje que nace del amor y del deseo de ser mamá. A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, indicó la actriz.

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La actriz ya había expresado en entrevistas anteriores su interés en la maternidad, aunque sin precisar tiempos ni planes concretos. Su anuncio fue interpretado por seguidores como la materialización de un deseo personal mencionado con anterioridad.

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¿Quién sería le papá del bebé de Lina Tejeiro?

En medio de la expectativa, el nombre del empresario y mánager musical Daniel Gómez, según Vibra, sería la pareja reciente de la actriz, aunque ninguna de las partes ha confirmado esa versión.

Tejeiro, reconocida por su trabajo en producciones como ‘Padres e hijos‘ y ‘La ley del corazón’, mantiene su vida sentimental en un perfil bajo durante los últimos meses, lo que aumentó las especulaciones sobre su situación personal.

De acuerdo con la citada emisora, Gómez se dedicaría a ser mánager de artistas y tendría una relación cercana de amistad con el reguetonero Ryan Castro.

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