Lina Tejeiro estaría embarazada a sus 34 años y de una relación de la que hay pocos detalles. Aunque aún no hay una confirmación oficial, ya hay varias versiones que apuntan a que esto sería una realidad y que por tal razón, la actriz tuvo que dejar la competencia de ‘Masterchef‘.

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Todo comenzó cuando Lina Tejeiro compartió en sus redes sociales una fotografía que encendió las alarmas entre sus fanáticos y los medios de comunicación. En la imagen, se la puede ver abrazando de manera afectuosa a un hombre, cuya identidad fue recortada estratégicamente de la foto.

Este detalle no hizo más que alimentar la curiosidad y especulación acerca de quién podría ser el acompañante. Según reveló el programa de chismes colombiano Lo Sé Todo, se trataría de Daniel Gómez, un conocido empresario y gerente dentro del país. No obstante, el programa no presentó pruebas contundentes que sustentaran dicha afirmación, limitándose a citar “fuentes cercanas” y alimentando el misterio en torno a la relación entre Tejeiro y Gómez. Ni la actriz ni el presunto implicado han dado declaraciones al respecto, lo que ha incentivado aún más el flujo de rumores.

La situación tomó un giro aún más inesperado cuando comenzaron a circular nuevas conjeturas sobre un posible embarazo de Lina Tejeiro. Este rumor surgió, nuevamente, a partir de una emisión de Lo Sé Todo, donde aseguraron contar con información proveniente de una fuente sumamente confiable y cercana a la actriz.

Según las especulaciones, la vida profesional de Tejeiro también se ha visto alterada, ya que supuestamente ha enfrentado obstáculos para cumplir con las grabaciones de MasterChef Celebrity, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana en la actualidad. Versiones no oficializadas sugieren que sus compromisos personales, sumados a las exigencias de sus proyectos publicitarios y de contenido digital, podrían haber complicado su participación, obligando a la producción a realizar ajustes en el cronograma. Estas circunstancias, combinadas con el rumor del supuesto embarazo, han contribuido a un ambiente de incertidumbre.

Frente a este torbellino mediático, Lina Tejeiro ha optado por el hermetismo, rehusándose a emitir comentarios oficiales que confirmen o desmientan los rumores que giran alrededor de su vida amorosa y personal. El silencio de la actriz ha provocado que la atención y expectativa del público sigan aumentando, mientras sus seguidores y los medios ansían conocer la verdad detrás de las versiones que circulan.

Quién es Daniel Gómez, el supuesto novio de Lina Tejeiro

El joven, que aparentemente es menor que ella, no tiene mucha relevancia mediática, pero también pertenece al mundo del entretenimiento.

Daniel Gómez es un reconocido mánager y empresario colombiano, que ha estado en varias giras con Agudelo, un DJ y productor musical de reguetón que poco a poco se ha ganado un lugar en la industria. A Gómez también se le ha visto con Ryan Castro y otros cantantes de reguetón.

Estas son algunas imágenes del supuesto novio de Lina Tejeiro:

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