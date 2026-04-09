El patio 1 de la cárcel La Paz de Itagüí, donde se encuentran recluidos varios jefes de estructuras criminales vinculados a los diálogos de “paz urbana”, se convirtió en una tarima vallenata que hoy tiene en jaque a varios funcionarios del Inpec. El protagonista de la jornada fue el reconocido cantante Nelson Velásquez, cuya presencia en el penal —sin autorización oficial— desató un terremoto administrativo.

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Ante el revuelo, Álex Eduardo Díaz, mánager del artista, dio la cara y explicó en El Tiempo cómo terminaron cantando entre rejas. Según Díaz, el equipo de Velásquez simplemente cumplió con un contrato como lo harían en cualquier discoteca. “No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, afirmó el representante, lanzando una frase que ya produce roncha: “No somos investigadores”.

Díaz también aclaró que, aunque el Inpec no fue el contratante, ellos asumieron que todo estaba en regla porque nadie les impidió el paso. “Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso“, explicó, añadiendo que no fue un concierto largo sino una intervención de apenas “3 a 5 canciones”.

La sombra de la irregularidad crece al conocerse cómo habrían burlado la seguridad. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el cantante y su equipo habrían aprovechado los días de visita de los miércoles para entrar al penal como ciudadanos comunes, cargando equipos de sonido a la vista de todos.

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Al ser consultado sobre quién puso la plata para el evento, el mánager señaló a un intermediario identificado solo como ‘Carlos’. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, aseguró Díaz, aunque confesó no saber si este personaje tiene nexos con los capos que están tras las rejas en Itagüí.

La respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue fulminante. A través de un comunicado, la entidad aseguró que la “rumba” no fue aprobada ni por el Ministerio de Justicia ni por la Dirección General. Como consecuencia inmediata, se ordenó el cambio del director encargado del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y se abrió una indagación formal contra los siete funcionarios que estaban de turno durante la “visita” del intérprete de ‘Entrégame tu amor’.

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