La mujer, conocida como la “Reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión en Estados Unidos por su responsabilidad en la muerte del actor Matthew Perry.

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(Vea también: “La Reina de la Ketamina: el caso que destapó la red de drogas tras la trágica muerte de Matthew Perry”)

Según reportó ABC News, se trata de Jasveen Sangha, quien admitió haber suministrado la droga que causó la sobredosis fatal del artista en octubre de 2023, cuando tenía 54 años.

La mujer, de 42 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptó haber participado en la entrega de múltiples dosis de ketamina al actor.

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Jasveen Sangha enfrentó a la familia de Mattew Perry

Durante la audiencia en un tribunal federal de Los Ángeles, Sangha asumió su responsabilidad y expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

“Me avergüenza profundamente cómo mis acciones afectaron a todas las familias presentes”, dijo ante el juez, según recogió el medio.

En la diligencia, familiares de Perry intervinieron con declaraciones cargadas de dolor. Su madrastra aseguró que el daño causado es “irreversible” y pidió la máxima condena.

“El dolor que causaste es irreversible”, dijo la madrastra de Perry, Debbie Perry. “Claramente tenías talento para ganar dinero, pero elegiste lastimar a la gente. Qué triste”.

Le pidió al juez que “impusiera a esta mujer despiadada la pena máxima de prisión para que no pudiera hacer daño a otras familias”.

Keith Morrison, padrastro de Perry, también se dirigió a Sangha: “Eres un narcotraficante. Le suministraste drogas a un adicto”, dijo, y luego recordó a Perry como “una persona única”.

De acuerdo con los fiscales, la mujer lideraba una red de distribución de drogas desde su residencia, donde almacenaba y comercializaba sustancias como ketamina y metanfetamina.

Las autoridades señalaron que continuó vendiendo drogas incluso después de conocer casos de sobredosis vinculados a sus productos.

Además, indicaron que su conducta evidenciaba un “desprecio absoluto por la vida”, al priorizar ganancias económicas sobre las consecuencias de sus actos.

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