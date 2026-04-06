Lo que comenzó como un viaje familiar terminó en tragedia para el empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, quien murió ahogado en una playa de Punta Cana mientras compartía con sus hijos. El hecho ocurrió el viernes 3 de abril al mediodía, cuando el fuerte oleaje sorprendió a la familia y los arrastró mar adentro, en una zona turística de Bávaro.

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Los hijos del empresario, de 12 y 14 años, lograron ser rescatados por socorristas del lugar, pero Zuluaga no corrió con la misma suerte. Su cuerpo fue hallado 40 minutos después del incidente y trasladado a un centro médico, donde los profesionales confirmaron que ya no tenía signos vitales al momento de su ingreso, según reportes conocidos por ese medio.

Qué pasó con empresario en la playa de Punta Cana

Las autoridades dominicanas indicaron que la emergencia fue reportada cuando el empresario era arrastrado por una corriente marítima. El canal CDN señaló que la inspectora de la playa Bávaro fue alertada de inmediato, lo que permitió activar el protocolo de rescate con apoyo del personal del hotel y médicos presentes en la zona.

El médico Polanco Guzmán dijo al Diario Libre que la causa de la muerte fue una hipoxia cerebral, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro tras el ahogamiento. El empresario había llegado a República Dominicana el 28 de marzo y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril, apenas un día después del accidente, precisó el medio.

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Tras el hecho, la Policía dominicana y autoridades forenses verificaron el fallecimiento en la morgue, y el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses antes de su repatriación. Se espera que en los próximos días sus familiares puedan adelantar las honras fúnebres en Colombia, según indicó ese medio.

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Zuluaga era reconocido en el país por ser cofundador de Quipux, empresa tecnológica creada en 1995 y con presencia en varios países. Desde allí impulsó soluciones para la movilidad, incluyendo plataformas como el SIMIT y el RUNT, lo que lo convirtió en un referente del sector, agregó el diario.

La Federación Colombiana de Municipios destacó su legado y señaló: “Hugo Zuluaga fue uno de los pilares en la modernización de los procesos de movilidad y transporte en Colombia”, además de resaltar su impacto en el desarrollo tecnológico del país.

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