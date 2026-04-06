Las vacaciones de una familia colombiana en República Dominicana terminaron en tragedia tras un fatídico incidente marítimo que cobró la vida del empresario antioqueño Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años.

Sigue a PULZO en Discover

El suceso ocurrió el pasado viernes 3 de abril, alrededor del mediodía, en una playa del sector de Bávaro, provincia de La Altagracia, apenas un día antes de que el ciudadano colombiano tuviera programado su regreso al país.

De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades dominicanas, Zuluaga se encontraba en compañía de sus hijos, de 12 y 14 años, disfrutando de la costa cercana a su hotel. En un momento de la jornada, el grupo ingresó al agua y fue sorprendido por un fuerte oleaje que los arrastró rápidamente hacia una zona de gran profundidad.

Lee También

(Vea también: Los negocios del empresario colombiano que murió en Punta Cana; salvó a sus hijos)

Ante la emergencia, la inspectora de la playa Bávaro fue alertada sobre un turista que estaba siendo succionado por una corriente marina, activando de inmediato los protocolos de rescate.

El operativo desplegado por los rescatistas del hotel y el personal médico de la zona permitió poner a salvo a los dos menores de edad. Sin embargo, la situación de Hugo Alberto fue distinta, ya que su cuerpo fue localizado por los equipos de socorro 40 minutos después de haber desaparecido bajo el agua. Tras ser rescatado, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital Hospiten Bávaro, pero los esfuerzos por reanimarlo fueron insuficientes.

El reporte oficial entregado por el médico Polanco Guzmán y difundido por medios locales como Diario Libre indicó que el empresario ingresó al centro asistencial sin signos vitales. La causa del fallecimiento fue diagnosticada como hipoxia cerebral, una condición derivada de la falta de oxígeno en el cerebro provocada por el ahogamiento. La Policía Nacional dominicana, junto a personal científico y la procuradora fiscal de la jurisdicción, realizaron los procedimientos legales correspondientes en la morgue para confirmar el deceso.

Hugo Alberto Zuluaga Giraldo permanecía en territorio dominicano desde el pasado 28 de marzo y tenía previsto retornar a Colombia este sábado 4 de abril. Tras confirmarse la noticia, se espera que los restos sean trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para completar los trámites de rigor antes de iniciar el proceso de repatriación a Colombia, donde su familia y allegados llevarán a cabo las honras fúnebres.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables