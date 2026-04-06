La tranquilidad del sector de El Vínculo, en inmediaciones de la Autopista Sur (Soacha), se vio interrumpida por un violento ataque sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer gravemente herida. El hecho, que produjo conmoción entre los transeúntes de la carrera 4 con calle 40 sur, ocurrió mientras las víctimas se movilizaban en una motocicleta por este importante corredor vial.

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De acuerdo con la información revelada por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, los sicarios, quienes también se desplazaban en una moto, venían siguiendo de cerca a la pareja. Tras esperar el momento oportuno, el parrillero del vehículo atacante desenfundó un revólver y abrió fuego de manera indiscriminada contra el conductor y su acompañante.

En medio del ataque, el piloto de la motocicleta objetivo, identificado como Diego Alexander Morales Caro, de 23 años, falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, la mujer que viajaba con él resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde actualmente se encuentra bajo observación médica.

Unidades de la SIJIN de la Policía hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias que permitan dar con el paradero de los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, dada la modalidad de persecución previa al atentado, aunque las autoridades no han descartado otras líneas de investigación.

Este nuevo hecho de sangre pone en alerta a las autoridades de Soacha, en una zona de alto flujo vehicular donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los residentes y viajeros que transitan hacia el sur del departamento.

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