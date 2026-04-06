La tranquilidad del sector de El Vínculo, en inmediaciones de la Autopista Sur (Soacha), se vio interrumpida por un violento ataque sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer gravemente herida. El hecho, que produjo conmoción entre los transeúntes de la carrera 4 con calle 40 sur, ocurrió mientras las víctimas se movilizaban en una motocicleta por este importante corredor vial.
De acuerdo con la información revelada por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, los sicarios, quienes también se desplazaban en una moto, venían siguiendo de cerca a la pareja. Tras esperar el momento oportuno, el parrillero del vehículo atacante desenfundó un revólver y abrió fuego de manera indiscriminada contra el conductor y su acompañante.
En medio del ataque, el piloto de la motocicleta objetivo, identificado como Diego Alexander Morales Caro, de 23 años, falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, la mujer que viajaba con él resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde actualmente se encuentra bajo observación médica.
Lee También
Así será el Plan Retorno en Cundinamarca: reversibles, medidas especiales y consejos para evitar trancones Abelardo de la Espriella pide a la Fiscalía investigar insinuaciones de interceptaciones de Petro Impactante decisión que tuvo el conductor antes del choque en peaje Casablanca Cielo Rusinque vuelve a la SIC pese a fallo del Consejo de Estado que la sacóVer esta publicación en Instagram
Unidades de la SIJIN de la Policía hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias que permitan dar con el paradero de los responsables. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, dada la modalidad de persecución previa al atentado, aunque las autoridades no han descartado otras líneas de investigación.
Este nuevo hecho de sangre pone en alerta a las autoridades de Soacha, en una zona de alto flujo vehicular donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los residentes y viajeros que transitan hacia el sur del departamento.
"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto
Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO