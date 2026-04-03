Una noche que parecía tranquila terminó en terror en Jamundí, Valle del Cauca, luego de que hombres armados irrumpieran a tiros en una vivienda donde un grupo de amigos compartía. El hecho ocurrió en plena conmemoración de Jueves Santo y dejó a cuatro personas heridas, dos de ellas en estado crítico.

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El ataque se registró hacia las 9:10 p. m. del 2 de abril de 2026 en el barrio El Rosario, exactamente en la transversal 14 # 8-17. En ese lugar, varias personas departían dentro de una casa cuando fueron sorprendidas por los disparos.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Piloto de Jamundí. Se trata de dos hombres y dos mujeres que sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo, lo que obligó a una rápida atención médica mientras se evaluaba la gravedad de cada caso.

Ataque de sicarios en Jamundí durante Jueves Santo

Entre los heridos está Néstor Mima Arara, quien no portaba documentos y recibió impactos en la ingle y la cadera. También se encuentra Julián Andrés Faculdo, de 47 años, herido en el talón del pie izquierdo, mientras que las mujeres afectadas son Paola Andrea Arara Banguero, de 34 años, con un disparo en el abdomen, y Sandra Viviana Orejuela, de 44 años, lesionada en la pierna derecha.

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El estado de salud de las víctimas ha causado preocupación, pues dos de ellas permanecen en condición crítica, siendo una de las más delicadas Arara Banguero, debido a la gravedad de la herida abdominal que sufrió durante el ataque.

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En un comienzo, las autoridades manejaron una versión distinta de lo ocurrido. Desde la Fuerza Pública señalaron: “La información suministrada por la comunidad arroja que, al parecer, se presentó en riña”. Sin embargo, con el paso de las horas esta hipótesis perdió fuerza.

Posteriormente, la Policía cambió el enfoque de la investigación y reportó que ahora se indaga un posible atentado cometido por sicarios que se movilizaban en motocicleta, lo que encendió las alarmas por este tipo de ataques en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

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