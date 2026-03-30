Un nuevo hecho de violencia estremeció al Quindío tras el asesinato de un joven futbolista en el corregimiento de Barcelona, en el municipio de Calarcá. El crimen ocurrió dentro de un local comercial, donde la víctima fue atacada a tiros por un sicario que huyó en motocicleta.

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El menor fue identificado como Juan Esteban Osorio Romero, de 17 años, y hacía parte del Club Deportivo Real Sport en la categoría Sub20, según citó El Quindiano. El joven era reconocido en la zona por su pasión por el fútbol y su proyección deportiva.

De acuerdo con la información conocida, el atacante llegó directamente al establecimiento, ubicó al joven y le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra. Tras el ataque, escapó rápidamente del lugar, dejando una escena de pánico, especialmente porque el crimen ocurrió frente a familiares de la víctima, como evidencian videos registrados por cámaras de seguridad.

Desde la Policía señalaron que el homicidio se presentó en medio de una preocupante racha de violencia en esta zona del Quindío. “Se trata de un hecho que es materia de investigación”, indicaron voceros, quienes también confirmaron que en el hecho resultó herido un hombre identificado como Jhon Javier Osorio Zapata de 41 años de edad, familiar de la víctima mortal.

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Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con ajustes de cuentas u otras dinámicas delictivas, una hipótesis que cobra fuerza por la modalidad del ataque. Mientras tanto, el caso ha generado rechazo en la comunidad, que exige mayor seguridad en el corregimiento de Barcelona.

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