Las autoridades continúan adelantando las investigaciones por el ataque armado contra una mujer embarazada ocurrido en la noche del pasado 22 de marzo en Uribia, un hecho que ha generado conmoción en la región por la gravedad de las circunstancias.

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La víctima fue identificada como Catherine Paola Torres Barros, de 27 años, quien tenía ocho meses de gestación al momento del atentado. El hecho se registró en el barrio Venezuela, donde, según información oficial, un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta la vivienda, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones antes de huir.

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De acuerdo con las autoridades, el ataque fue captado por cámaras de seguridad del sector. En los videos, que ya están en poder de unidades de la Sijín y de inteligencia de la Policía, se observa al agresor aproximarse sin descender del vehículo y abrir fuego contra la mujer, quien se encontraba en el patio de su casa.

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En las imágenes también aparece otra persona que sería su madre, Josefa Barros, quien presenció el ataque y, junto a otros presentes, auxilió a la víctima tras los disparos.

Torres Barros fue trasladada inicialmente a un centro de salud en Uribia y, debido a la gravedad de sus heridas, remitida posteriormente a una clínica en Maicao.

¿Cómo está la mujer embarazada atacada por sicario?

Según información revelada por El Heraldo, la mujer permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un cuadro delicado tras recibir impactos en la espalda y la cabeza.

Debido a su avanzado estado de embarazo, el equipo médico practicó una cesárea de urgencia, lo que permitió el nacimiento de su hija, Salomé, quien actualmente permanece en incubadora bajo observación especializada.

Por su parte, datos del proceso conocidos por La FM indican que la paciente fue sometida a una nueva intervención quirúrgica debido a complicaciones pulmonares derivadas de las heridas. A pesar de la gravedad, se reporta estable dentro de su condición clínica.

Hipótesis sobre ataque a mujer embarazada en La Guajira

Hasta el momento, no se han establecido con claridad los móviles del ataque y, según han señalado las autoridades, no existían denuncias previas por amenazas contra la víctima.

Sin embargo, una de las hipótesis que se analiza —según información divulgada por La FM— apunta a la posible participación de una mujer en el hecho, línea que continúa en verificación.

Las autoridades mantienen el análisis de los videos y demás pruebas recolectadas para identificar al responsable y esclarecer lo ocurrido.

Además, el caso dio un giro cuando el alcalde de Manaure, Jhon Pimienta, publicó en sus redes unos videos de la joven. En dicho material (que es íntimo) también se escuchan amenazas. Sin embargo, luego reveló que sus cuentas habían sido hackeadas. Estos hechos también están bajo investigación.

¿Quién era la mujer embarazada atacada por sicario?

Catherine Paola Torres Barros se desempeña como psicóloga en la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia, entidad que rechazó de manera contundente el atentado.

En un comunicado, el centro asistencial calificó el hecho como una grave vulneración a la vida, la integridad y la dignidad de su colaboradora, y expresó su solidaridad con ella, su familia y su equipo de trabajo.

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Por su parte, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, condenó el ataque y lo calificó como “doloroso e inaceptable”, especialmente por el estado de embarazo de la víctima. Asimismo, solicitó celeridad en las investigaciones y acciones inmediatas para dar con los responsables.

Mientras tanto, el caso sigue bajo seguimiento de las autoridades y del personal médico, que monitorean de forma permanente la evolución tanto de la madre como de la recién nacida.

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