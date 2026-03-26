Una nueva línea de investigación ha surgido en el caso del atentado contra la psicóloga Catherine Paola Torres Barros, quien tenía ocho meses de embarazo y fue atacada a tiros en el municipio de Uribia. Las autoridades ahora analizan la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un presunto crimen pasional, luego de la difusión de un video íntimo que la involucraría.

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De acuerdo con información divulgada por medios regionales y reportes de El Tiempo, la investigación dio un giro tras la circulación de un contenido de carácter íntimo que fue publicado desde la cuenta de redes sociales del alcalde de Manaure, Jhon Pimienta. El material, además de exponer imágenes de la mujer, incluía mensajes ofensivos y amenazas dirigidas a la víctima, lo que encendió las alarmas sobre un posible trasfondo personal en el ataque.

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El hecho violento ocurrió en la noche del domingo 22 de marzo, en el barrio Venezuela de Uribia. Según las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta la vivienda de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones mientras se encontraba en el patio junto a su madre.

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Torres Barros fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y posteriormente remitida a una clínica en Maicao, debido a la gravedad de sus heridas. Cámaras de seguridad del sector registraron el ataque, y ese material es clave dentro del proceso investigativo, según confirmó el mismo diario.

Hasta ese momento, no existían reportes de amenazas previas ni denuncias que permitieran establecer un móvil claro del crimen.

La situación cambió tras la publicación del video íntimo, hecho que también fue reportado por el medio Actualidad Viral. En el contenido se escuchaba una voz artificial con insultos y advertencias que sugerían represalias por una supuesta traición, lo que abrió la puerta a la hipótesis de un ataque motivado por celos.

Tras la controversia, el alcalde Jhon Pimienta aseguró que sus cuentas fueron hackeadas. A través de un comunicado, la administración municipal indicó que se trató de un acceso no autorizado y rechazó la publicación del material.

Pese a esta explicación, las autoridades judiciales en La Guajira continúan analizando si existe una relación directa entre la difusión del video y el atentado armado.

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¿Cómo está la joven embarazada que fue atacada por sicario?

Según información de El Tiempo, la psicóloga permanece en la unidad de cuidados intensivos. Debido a la gravedad de las heridas —que incluyen impactos en la cabeza y la espalda—, fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

En medio de la emergencia, los médicos practicaron una cesárea para salvar a su hija, Salomé, quien permanece bajo observación en incubadora.

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, rechazó el ataque y expresó solidaridad con la víctima y su familia, al tiempo que pidió resultados rápidos en la investigación para dar con el responsable.

Por su parte, la institución de salud donde labora Torres Barros también manifestó su respaldo y condenó los hechos, reiterando su compromiso con la protección del personal médico.

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El caso sigue en desarrollo y ahora las autoridades concentran sus esfuerzos en esclarecer si el atentado está vinculado a un conflicto personal derivado de la difusión del video o si existen otros factores detrás del ataque. Cabe destacar que según una fuente de La FM, una mujer sería la principal sospechosa de ordenar el ataque.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa de avances en un proceso que combina violencia, exposición digital y posibles motivaciones personales, en uno de los casos más sensibles registrados recientemente en la región.

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