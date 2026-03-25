Bogotá despierta con el corazón arrugado tras confirmarse un triple feminicidio que estremece a la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. El pasado martes 24 de marzo, las autoridades ingresaron a una vivienda en el barrio Atalayas, donde hallaron los cuerpos sin vida de Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijas, Karen Penagos Granados (20 años) y Daniela Penagos Granados (17 años).

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El macabro hallazgo se produjo luego de que familiares de las víctimas alertaran a la línea 123, angustiados porque las mujeres “no contestaban los teléfonos” desde el pasado viernes 20 de marzo, fecha en la que se presume ocurrió el crimen. La intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos fue necesaria para acceder al inmueble, donde la escena confirmó la tragedia.

La comunidad de Bosa se volcó a las calles en una velatón para recordar a tres mujeres que sus vecinos describen como “personas de luz”. Deisy se desempeñaba como operaria textil; su hija mayor, Karen, se preparaba con ilusión para ser auxiliar de vuelo, mientras que Daniela, la menor de 17 años, estaba a pocas semanas de graduarse como bachiller. “Nos ha dolido mucho, las conocíamos desde chiquitas”, relató entre lágrimas una compañera de colegio de la menor.

En el lugar de los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a Cristian Camilo Valencia Hurtado, de aproximadamente 40 años, quien era la pareja sentimental de Deisy y padrastro de las jóvenes. Valencia fue hallado con signos de envenenamiento aparente tras ingerir raticida, en lo que las autoridades califican como un intento fallido de suicidio tras cometer el múltiple crimen.

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Actualmente, el señalado agresor permanece bajo custodia policial en un centro asistencial, donde fue fotografiado esposado y bajo estricta vigilancia antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó profundamente el hecho y aseguró que la administración distrital ya brinda apoyo psicosocial a los familiares indirectos a través de la Secretaría de la Mujer. “Casos como este representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo”, sentenció el mandatario.

Las autoridades recordaron que las líneas de atención para denunciar violencia de género (155, 122 y 123) están habilitadas las 24 horas para prevenir que el silencio se convierta en una sentencia de muerte para más mujeres en la capital.