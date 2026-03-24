La localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se despertó este martes 24 de marzo con una noticia que estremece a la capital. Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en una tragedia sin precedentes en el barrio Atalayas, donde un hombre habría asesinado a su compañera sentimental y a sus dos hijastras, de apenas 17 y 20 años de edad, como informó Blu Radio.

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La alerta se dio tras una llamada desesperada a la Línea 123 por parte de un familiar de las víctimas, quien sospechaba que algo grave ocurría al interior de la vivienda. Al llegar al lugar, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos para ingresar al inmueble, encontrando una escena dantesca: los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y de las dos jóvenes.

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el presunto victimario se encontraba en la residencia al momento del operativo. “El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento“, señaló el alto oficial.

Las autoridades ya adelantan las labores de criminalística para establecer el arma utilizada en el crimen y la cronología exacta de los hechos. Mientras tanto, el capturado permanece bajo custodia policial en un centro asistencial; una vez sea dado de alta, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de feminicidio agravado en concurso con homicidio.

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Este triple crimen reciende las alarmas sobre la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en Bogotá, en una zona donde la intolerancia y el maltrato intrafamiliar siguen cobrando vidas inocentes. Se espera que en las próximas horas se adelante un plantón en el sector en rechazo a este acto de barbarie que enluta a tres familias bogotanas.

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