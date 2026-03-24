Lo que inició como una jornada de senderismo en el Parque Nacional Natural Chingaza estuvo a punto de terminar en tragedia. Tras varias horas de incertidumbre y un despliegue masivo de las autoridades, la Policía de Cundinamarca confirmó el hallazgo de dos hombres, de 50 y 28 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos la mañana del pasado 23 de marzo. Junto a ellos fue localizado un tercer sujeto que oficiaba como guía no autorizado.

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De acuerdo con el reporte oficial de Parques Nacionales de Colombia, el grupo inició su caminata tras ser dejados por un vehículo particular en un punto cercano al municipio de Fómeque. Sin embargo, la imprudencia fue el factor común del incidente: los excursionistas ingresaron al área protegida por un sector restringido y utilizaron un sendero que no está habilitado para el tránsito de turistas.

La alerta se encendió cuando los familiares de los senderistas perdieron contacto con ellos. Aunque lo último que se supo era que se encontraban bien e incluso habían enviado fotografías del paisaje, el rastro se perdió en la inmensidad del páramo. Ante esto, se activó un trabajo articulado entre la Alcaldía de La Calera, el Cuerpo de Bomberos de Fómeque, la Policía Nacional y el personal administrativo del parque.

Finalmente, alrededor de las 6:30 de la tarde, los tres hombres fueron encontrados en una zona de difícil acceso. Las autoridades enfatizaron que el operativo de búsqueda se concentró en la jurisdicción de Fómeque, punto de entrada utilizado por el grupo. Tras la verificación de su estado de salud, se reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar únicamente los puntos de acceso permitidos y contratar guías certificados para evitar este tipo de emergencias que ponen en riesgo la vida y los recursos del Estado.

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