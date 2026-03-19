La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que Santiago Rodríguez Gómez, el joven que había sido reportado como desaparecido en la capital, ya fue encontrado y se encuentra nuevamente con su familia. La información fue dada a conocer a través de sus canales oficiales.

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De acuerdo con el reporte, el joven fue ubicado en el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de la ciudad. Las autoridades indicaron que presentaba una condición especial de salud, por lo que fue atendido tras su hallazgo.

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Asimismo, se aclaró que Rodríguez Gómez no fue víctima de ningún delito durante el tiempo en el que estuvo desaparecido. Luego de ser encontrado, fue trasladado a la Clínica Colombia para realizarle los chequeos médicos correspondientes y verificar su estado de salud.

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El caso había generado preocupación, ya que el joven de 20 años había sido visto por última vez en el barrio Castilla, en la localidad de Kennedy. Con su aparición, las autoridades reiteraron la importancia de reportar de manera oportuna estos casos y seguir los canales oficiales para apoyar en su pronta ubicación.

Santiago Rodríguez Gómez ya se encuentra con sus familiares. El joven fue encontrado en el Chorro de Quevedo, afectado por una condición especial de salud. No fue víctima de ningún delito y fue remitido a la Clínica Colombia para los respectivos chequeos médicos. pic.twitter.com/mpU3M62U95 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 19, 2026

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