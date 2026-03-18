La movilidad en el norte de Bogotá se vio afectada tras el cierre preventivo del deprimido de la calle 72, una de las obras más importantes para el tráfico en ese sector de la ciudad.
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La medida fue adoptada luego de que se registrara el desprendimiento de material dentro del paso subterráneo, lo que obligó a las autoridades a restringir el tránsito vehicular para evitar posibles accidentes.
[10:42 a. m.] #GestiónDelTráfico | Novedad en vía por desprendimiento de material en el deprimido de la calle 72, sentido Occidente – Oriente.
🚧Cierre preventivo
🔁Rutas Alternas:
✅Calle 80
✅calle 68
✅calle 53
👮♂️Grupo Guía gestiona la movilidad en el punto. pic.twitter.com/ih8XrHeLBELee También
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— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026
De acuerdo con reportes de las autoridades de tránsito, el cierre aplica en el sentido occidente – oriente.
En un video difundido por organismos de movilidad se observa la presencia de piedras y escombros sobre la vía, lo que representa un riesgo para los conductores.
Por esta razón, se tomó la decisión de cerrar el deprimido mientras se hacen las inspecciones y trabajos necesarios para garantizar la seguridad.
Ante la emergencia, las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas para evitar congestiones.
- Calle 80
- Calle 68
- Calle 53
Por ahora, las autoridades no han informado cuánto tiempo durará la restricción, mientras continúan las labores para remover el material y evaluar las condiciones del túnel.
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