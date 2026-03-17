Acosta fue hallado con vida tras haber estado desaparecido desde la madrugada del pasado primero de marzo, cuando salió de un casino ubicado en el norte de Bogotá.
Su caso generó preocupación luego de que cámaras de seguridad lo captaran por última vez en la Zona T, hacia la 1:05 a. m., caminando con su celular en la mano y aparentemente contando dinero.
#PRIMICIA | Apareció con vida David Felipe Acosta, joven de 27 años, que estaba desaparecido desde el 1 de marzo, luego de salir de un casino al norte de Bogotá.
El día de su desaparición, después de las 3:50 a.m., el joven fue secuestrado en una camioneta.Lee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026
De acuerdo con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el joven logró comunicarse con su familia el lunes 16 de marzo para informar que se encontraba bien.
Sus allegados notificaron de inmediato a las autoridades sobre esta llamada. Aunque no se reveló la ubicación exacta, se indicó que Acosta no está en Bogotá y habría sido encontrado en otra ciudad.
Su madre, Piedad Edith Botina Plaza, confirmó a El Tiempo que ya pudo verlo y hablar con él, expresando su alivio tras más de dos semanas de incertidumbre.
Sin embargo, señaló que su hijo presenta problemas de memoria y no recuerda con claridad lo ocurrido durante su desaparición.
Según el relato entregado por la familia, Acosta habría sido abordado por varias personas que lo subieron a una camioneta, presuntamente vinculadas a redes de trata de personas. La Fiscalía continúa investigando el caso.
“No recuerda cosas, por lo que le hicieron. Lo subieron en una camioneta, lo cogieron unos venezolanos, son personas que se dedican a la trata de humanos”, dijo la madre del joven a ese medio.
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