La desaparición de un joven identificado como Mateo Garzón Plazas generó preocupación en Bogotá luego de que fuera visto por última vez durante la madrugada tras salir de un bar en la Zona Rosa de la ciudad.

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Según los reportes difundidos inicialmente en redes sociales, el joven desapareció alrededor de las 3:30 a. m. en el sector de la calle 85 con carrera 12, luego de estar en un establecimiento nocturno llamado HI, I’m SCI.

En su momento, familiares y allegados compartieron un cartel de búsqueda con información sobre su apariencia y la ropa que llevaba: una camisa azul de cuadros, jean azul oscuro y tenis de varios colores.

También divulgaron números de contacto para recibir cualquier información que ayudara a ubicarlo.

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De acuerdo con la denuncia presentada el 15 de marzo de 2026, el joven tenía 24 años y había avisado por WhatsApp a su familia que saldría de la discoteca con sus amigos.

Sin embargo, según el relato, cerca de las 3:30 de la madrugada sus acompañantes lo perdieron de vista dentro del lugar.

Tras no encontrarlo en el establecimiento ni en los alrededores, sus amigos avisaron a la familia, que confirmó que el joven no había regresado a casa ni respondía llamadas.

Con el paso de las horas, en la tarde de este 15 de marzo se supo, a través de allegados del joven, que él ya fue encontrado y trasladado a una clínica, donde quedó bajo revisión médica.

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