El choque múltiple se registró en la madrugada del 15 de marzo en el noroccidente de Bogotá, generando afectaciones en la movilidad de la zona. El accidente ocurrió en la intersección de la Avenida Chile (calle 72) con la Avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Engativá, en el sentido oriente-occidente.

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En el siniestro estuvieron involucrados un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y dos ambulancias, que terminaron colisionando contra un semáforo y el separador de la vía. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para causar daños visibles en los vehículos y en la infraestructura vial del lugar.

Tras el accidente, autoridades y organismos de emergencia acudieron rápidamente al sitio para evaluar la situación, controlar el tránsito y atender a las personas involucradas. El incidente generó congestión vehicular mientras se realizaban las labores de verificación y retiro de los vehículos afectados.

A pesar de lo aparatoso del choque y de la cantidad de vehículos implicados, los reportes oficiales señalaron que no se registraron personas con heridas de gravedad. Esto fue considerado un hecho positivo teniendo en cuenta la magnitud del impacto.

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Las autoridades continúan revisando las circunstancias del accidente para establecer las causas del choque y determinar posibles responsabilidades. Entretanto, se hizo un llamado a los conductores a mantener la precaución en las vías.

Video de fuerte accidente en Bogotá

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