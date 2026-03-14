La investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido a la salida de un gimnasio en el nororiente de Bogotá, tomó un giro inesperado. Según reveló Revista Semana, la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación que apunta a que el crimen pudo haber sido producto de un error fatal por parte de los sicarios.

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De acuerdo con esa versión, la hipótesis está relacionada con una disputa silenciosa entre esmeralderos, que en los últimos años ha dejado varios asesinatos de alto impacto. Uno de los casos mencionados por los investigadores es el de Juan Sebastián Aguilar, conocido con el alias de “Pechuga”, quien fue asesinado el 7 de agosto de 2024 por un francotirador que disparó desde los cerros orientales hacia su vivienda en el conjunto Bosques del Marqués.

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En ese contexto, la investigación sugiere que Aponte habría sido confundido con otro empresario del sector esmeraldero, quien tendría un gran parecido físico y también cuenta con escolta permanente. Aunque esta posibilidad se ha convertido en una de las principales líneas de investigación, la Fiscalía no descarta otra hipótesis inicial que indicaba que el crimen podría estar relacionado con una extorsión que el empresario habría recibido en Casanare y a la que presuntamente se negó, según informó Semana.

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Implicado en crimen de Gustavo Aponte fue asesinado

Por otra parte, hace unas semanas, uno de los presuntos implicados en el ataque fue asesinado recientemente, aparentemente por integrantes de la misma estructura criminal que habría ejecutado el atentado ocurrido el 11 de febrero. Este nuevo homicidio habría aportado pistas clave para los investigadores sobre cómo se planeó el sicariato.

Inicialmente, la hipótesis pública apuntaba a la participación de dos personas: el conductor de una motocicleta de alto cilindraje y el sicario que, vestido de traje, disparó por la espalda contra Aponte y su escolta frente a un gimnasio de la cadena Bodytech.

No obstante, tras analizar más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, las autoridades habrían identificado la presencia de un tercer actor en el crimen, así como la utilización de otro vehículo que no había sido mencionado en las primeras versiones del caso.

De acuerdo con fuentes citadas por El Tiempo, el sicario no habría llegado en la motocicleta, sino en un automóvil negro que estuvo rondando la zona durante varios minutos antes del ataque. Las imágenes mostrarían que ese vehículo permaneció en el sector por un tiempo considerable y su conductor sería el hombre que fue asesinado recientemente, presuntamente para eliminar cualquier rastro que pudiera comprometer a la organización criminal.

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