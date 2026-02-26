El pasado 11 de febrero de 2026, el empresario Gustavo Andrés Aponte, de 46 años, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, fueron asesinados en un ataque sicarial en la calle 85, al norte de Bogotá, en un hecho que las autoridades investigan como un homicidio planificado en modalidad de sicariato.

Según las autoridades, el sicario aguardó a las víctimas por más de 15 minutos fuera del gimnasio donde Aponte se encontraba ese día, y las atacó con disparos antes de huir en una motocicleta que lo esperaba cerca.

De acuerdo con nueva información publicada por El Tiempo, antes del hecho, Aponte estuvo en el gimnasio Bodytech del barrio La Cabrera y practicó una rutina de la mano de uno de los entrenadores del establecimiento.

Luego, los dos se disponían a bajar unas escaleras para abandonar el lugar, pero el empleado del gimnasio se devolvió porque se le olvidó su termo de agua, según recogió el rotativo este jueves 26 de febrero.

🔴 Así registró una cámara de seguridad el momento en el que un hombre vestido de traje y corbata les disparó al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, en la calle 85, al norte de Bogotá la tarde del pasado miércoles 11 de… pic.twitter.com/rvPCpvbkVl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 13, 2026

En seguida, testigos escucharon disparos y alertaron a personas dentro del establecimiento. Varios intentaron auxiliar a las víctimas e incluso personal del gimnasio practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hipótesis sobre asesinato del empresario Gustavo Aponte

Las víctimas fueron trasladadas poco después a la Clínica del Country, pero fallecieron antes de ser atendidas con signos vitales. Inicialmente, familiares y allegados, incluyendo la esposa del empresario, habían señalado que no había recibido extorsiones.

Sin embargo, amigos cercanos, como el periodista Felipe Arias, indicaron que Aponte había sido contactado por presuntos grupos ilegales con llamadas intimidatorias, y que incluso había expresado temor de viajar a regiones donde tenía tierras.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones para determinar los autores materiales e intelectuales del ataque y esclarecer los móviles detrás de este crimen que conmocionó a sectores empresariales y de seguridad en la capital.

