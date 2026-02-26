Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas sobre la estructura delincuencial que habría participado en el secuestro de Diana Ospina, ocurrido tras su salida de una discoteca en el norte de Bogotá. El caso, que mantuvo a la víctima retenida durante cerca de 40 horas, sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación y del Gaula de la Policía Nacional.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, el conductor del taxi involucrado —identificado como Juan Pablo Gómez Cardozo, de 20 años— sostiene que fue obligado por delincuentes a movilizar a la víctima bajo amenazas y que no tendría relación con los hechos. Sin embargo, investigadores analizan antecedentes judiciales y vínculos que podrían conectar al joven con otros episodios delictivos.

El medio también estableció que Gómez Cardozo había cumplido una condena por hurto calificado en un caso con características similares, y que otro vehículo de transporte público relacionado con su entorno familiar habría aparecido en un expediente judicial previo. Según documentos conocidos por los investigadores, en enero de 2025 un allegado al conductor fue capturado dentro de un taxi donde se halló un arma traumática, proceso que derivó en una condena por porte ilegal de armas, además de otra sentencia por hurto.

Otro elemento que llamó la atención de las autoridades es que los dos taxis que participaron en el secuestro pertenecerían al mismo propietario, quien ha manifestado ser ajeno a lo sucedido y aseguró que arrienda los vehículos a terceros. Ahora se busca establecer si existe relación directa entre los conductores involucrados.

El abogado de la víctima, Andrés Peláez, afirmó en declaraciones al canal CityTV que detrás del crimen podría existir una organización estructurada que habría operado con anterioridad bajo la misma modalidad. La propia Ospina relató ante la Fiscalía que durante el cautiverio notó comportamientos sospechosos del taxista, como conversaciones aparentemente en clave por teléfono, antes de que apareciera un segundo vehículo del que descendieron los otros implicados.

Las investigaciones señalan que la mujer fue trasladada inicialmente a un sector de Ciudad Montes, donde los delincuentes realizaron retiros de dinero de sus cuentas por aproximadamente 40 millones de pesos.

Por ahora, las autoridades continúan recolectando evidencia y no descartan emitir órdenes de captura contra los responsables en los próximos días.

