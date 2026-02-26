La inseguridad en Bogotá ha encontrado un nuevo escenario en las plataformas digitales. En un reciente caso reportado en la localidad de Teusaquillo, Kevin Albarracín fue víctima de un violento robo luego de concretar una cita a través de la aplicación Bumble. Lo que inició como un encuentro casual terminó en una pesadilla.

Según el relato de la víctima a Noticias Caracol, el contacto con la mujer se dio semanas atrás. Ella aseguraba ser estudiante de odontología, perfil con el cual logró captar la atención del joven. Tras conversar durante 15 días por la aplicación y posteriormente por WhatsApp, la mujer insistió repetidamente en concretar un encuentro presencial.

El joven, quien inicialmente se había negado por falta de tiempo, accedió a la cita mientras realizaba un trabajo académico cerca del sector de Galerías. El punto de encuentro fue un supermercado Carulla de la zona, desde donde se dirigieron a un bar cercano para compartir unas bebidas.

#OjoDeLaNoche | Lo que parecía una cita normal terminó siendo un dolor de cabeza. Esta es la historia de un joven estudiante que conoció a una mujer por internet y resultó robado y estafado. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí: https://t.co/sYMHyLyKb7 pic.twitter.com/JZ8wMRys4t — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 26, 2026

Una vez en el establecimiento, la pareja pidió una botella de aguardiente. Sin embargo, un descuido de 20 minutos fue suficiente para que la situación diera un giro oscuro. El joven salió del local para atender una llamada telefónica y, al regresar, la mujer ya tenía servido un vaso de Gatorade que ella misma había pedido. El joven lo bebió sin sospechar y se empezó a sentir raro

Ante el malestar, el estudiante decidió pagar la cuenta y retirarse del lugar. Al salir, tomaron un taxi que, según las investigaciones, ya estaba coordinado con la presunta delincuente.

El trayecto por la carrera 30, a la altura del estadio El Campín, se convirtió en el escenario del crimen. El taxista esgrimió un cuchillo para intimidar al joven, mientras la mujer se abalanzaba sobre él para despojarlo de sus pertenencias (IPad, IPhone 17 Pro Max y todas sus tarjetas). A pesar de la violencia del ataque y del estado de indefensión de la víctima, los delincuentes no lograron su objetivo de vaciar sus cuentas bancarias.

Finalmente, el joven fue abandonado a su suerte en el sector de Colina Campestre, en la localidad de Suba, lejos del lugar donde inició el encuentro.

La Policía Nacional ya tomó cartas en el asunto. Gracias a las cámaras de seguridad del bar en Galerías, las autoridades cuentan con imágenes claras del rostro de la mujer y detalles del vehículo involucrado. Estos registros son fundamentales para la identificación de los responsables y su posterior captura.

Este caso se suma a la creciente lista de alertas sobre el uso de sustancias químicas en citas concertadas por internet, una modalidad que sigue cobrando víctimas en las zonas de rumba de la capital colombiana.

