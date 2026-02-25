La versión de “víctima” del conductor del taxi en el que fue secuestrada la diseñadora Diana Ospina se desmorona ante la justicia. Aunque el sujeto se presentó ante el Gaula afirmando que delincuentes lo obligaron a arrancar bajo amenaza, los investigadores descubrieron que este no es su primer “enredo” con el mismo libreto.

No es una coincidencia, parece un patrón. En junio de 2024, el mismo conductor fue procesado por un hecho casi calcado. En aquel momento recogió pasajeros en el centro comercial Centro Mayor. Cuadras más adelante, tres sujetos armados se subieron al taxi para atracar a los ocupantes. Por ese caso de hurto calificado, un juez lo condenó a un año y 8 meses de prisión.

Llama la atención de las autoridades que, a pesar de ese antecedente reciente, el sujeto estuviera nuevamente al volante de un transporte público y repitiendo la escena con la joven diseñadora el pasado domingo.

El testimonio de Diana Ospina es demoledor para la defensa del conductor. La víctima relató que, desde que se subió al vehículo, notó comportamientos extraños y escuchó al hombre hablar en clave por celular. Minutos después, apareció un segundo taxi —del cual bajaron los agresores— que resultó ser del mismo dueño del vehículo que conducía el hoy investigado.

A la diseñadora no solo la pasearon por el sur de Bogotá para saquear sus cuentas, sino que la habrían entregado a otra organización criminal tras robarle cerca de 40 millones de pesos. Mientras el conductor insiste en su inocencia, la Fiscalía cruza los datos de su condena anterior para determinar si es el eslabón clave de una red dedicada al secuestro exprés en la capital.