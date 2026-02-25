Un intento de fleteo en la localidad de Engativá terminó con la captura de dos presuntos delincuentes luego de que un conductor particular interviniera y embistiera la motocicleta en la que intentaban escapar. El hecho, ocurrido en Bogotá, quedó registrado en video y se ha difundido en redes sociales.
De acuerdo con la información oficial, los asaltantes acababan de despojar a su víctima de un maletín con 30 millones de pesos que había retirado de una entidad bancaria. El robo ocurrió cuando el hombre llegaba a su lugar de trabajo y fue intimidado con un arma de fuego por los sujetos, de 35 y 36 años.
La reacción del ciudadano que presenció la situación fue determinante: al impactar la motocicleta, logró desestabilizar a los sospechosos y evitar su huida. Minutos después, la comunidad alertó a las autoridades y patrullas del sector llegaron al lugar para cerrar las vías y acorralar a los implicados en el barrio Santa María del Lago, según informó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
La Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado que permitió interceptar a los sospechosos casi de inmediato. Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la totalidad del dinero robado, incautaron el arma de fuego utilizada en el atraco y dejaron la motocicleta como elemento probatorio.
Las autoridades también revelaron que uno de los capturados tiene antecedentes por hurto y había estado en prisión en 2017 y 2020. Además, al momento de la detención registraba una orden judicial vigente por fuga de presos, lo que agrava su situación jurídica.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.
Recomendaciones para evitar fleteos
La Policía reiteró que mantiene operativos permanentes en zonas bancarias para prevenir este tipo de delitos e hizo un llamado a la ciudadanía a solicitar el servicio gratuito de acompañamiento cuando retiren sumas altas de dinero. Este apoyo puede pedirse directamente en las entidades financieras o a través de la línea de emergencia 123.
El caso ha sido destacado por las autoridades como un ejemplo de cómo la colaboración ciudadana, sumada a la reacción policial, puede evitar que los delincuentes logren su objetivo.
