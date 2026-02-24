La defensa de Diana Ospina anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación que la investigación por el hecho delictivo del que fue víctima se adelante bajo el delito de secuestro extorsivo agravado, con el argumento de que se trató de una retención ilegal con fines económicos que no puede quedar en la impunidad.

(Vea también: “Lo que corrí”: Diana Ospina habló sobre lo que vivió en las últimas horas de su desaparición)

De acuerdo con la información conocida, la mujer ya entregó su declaración ante las autoridades y relató los momentos que vivió durante el llamado “paseo millonario”, modalidad criminal en la que delincuentes retienen a las víctimas para obligarlas a entregar dinero o hacer transferencias bancarias.

El abogado Andrés Felipe Peláez considera que las circunstancias del caso encajan plenamente en la tipificación de secuestro y no solo en hurto, por lo que pidió que se aplique el delito más grave.

“Solicitaremos que se adopten de inmediato todas las medidas investigativas necesarias para identificar y judicializar a los responsables”, indicó Peláez en un comunicado.

El jurista también insistió en que es necesario que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que han provocado en la opinión pública. La solicitud busca que el proceso judicial avance con mayores herramientas investigativas y sanciones más severas en caso de condena.

El caso ocurrió en Bogotá, luego de que la víctima abordara un taxi tras salir de la discoteca Theatron. Ella permaneció desaparecida durante varias horas hasta que fue hallada con vida en una zona rural cercana a la capital, después de que los delincuentes le sustrajeran dinero de sus cuentas.

#BOGOTÁ | El abogado Andrés Felipe Peláez, defensor de Diana Ospina, publicó un comunicado en el que pide a las autoridades que desplieguen toda su capacidad técnica y operativa, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad, la trazabilidad del vehículo involucrado y la… pic.twitter.com/TsSgSRsIOB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 25, 2026

¿Qué penas podrían pagar responsables de secuestro de Diana Ospina?

De acuerdo con el análisis de abogados penalistas consultados por El Tiempo, los presuntos responsables del caso de Diana Ospina podrían enfrentar sanciones severas si la investigación concluye que se trató de un secuestro extorsivo agravado.

Según expertos en derecho penal, este delito contempla penas que van aproximadamente entre 28 y 40 años de prisión, dependiendo de los agravantes que determine el proceso judicial, como la participación de varias personas, el uso de violencia o la planeación previa del hecho.

Incluso, algunos juristas explican que si se comprueba la existencia de una organización criminal con división de funciones, la condena podría superar los 37 años de cárcel, ya que el Código Penal colombiano permite aumentar la sanción cuando concurren circunstancias agravantes.

Además, los implicados no solo podrían responder por secuestro, sino también por otros delitos asociados, como hurto calificado, extorsión, concierto para delinquir y posibles vulneraciones de datos personales, lo que llevaría a una acumulación de penas conforme a las reglas del sistema penal.

En términos generales, la legislación colombiana establece que el secuestro extorsivo tiene castigos superiores a los 300 meses de prisión, y cuando existen agravantes la sanción puede llegar hasta cerca de 40 años o más, junto con multas económicas significativas.

