La muerte de una estudiante de la Universidad Externado de Colombia que fue arrollada por un bus del sistema TransMilenio en el centro de Bogotá causa conmoción en la comunidad académica y en la ciudad.

El accidente ocurrió en inmediaciones de la estación Las Aguas, donde, según las primeras versiones del sistema de transporte, la estudiante habría sido impactada por un bus articulado en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Después del hecho, la joven fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. La joven, identificada como Jhoana Katerine Agreda Jamioy, tenía 21 años y cursaba sexto semestre de Antropología.

La muerte de la joven provocó mensajes de solidaridad dentro de la universidad y entre compañeros y profesores, quienes recuerdan a la estudiante por su compromiso académico y sus proyectos profesionales relacionados con el trabajo con comunidades. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente ocurrido en el sistema de transporte de la capital.

¿Qué dijo el padre de la joven arrollada en Transmilenio?

En medio del dolor por la pérdida, Andrés Agreda, padre de la estudiante, habló con Blu Radio sobre los momentos que vivió la familia luego de enterarse del accidente. Según relató, él y su esposa acudieron de inmediato al hospital cuando recibieron la noticia durante la noche.

Agreda explicó que los médicos llevaron a cabo todos los procedimientos posibles para intentar salvarla. A pesar de la intervención de varios especialistas, el estado de la joven era crítico desde su ingreso al centro médico.

“De inmediato, con mi esposa fuimos hasta la clínica. Eso fue tipo 12 de la noche cuando me llevaron. Prácticamente me dijeron que estaba grave, grave. Los médicos, de una u otra manera, hicieron todo lo pertinente. Acudieron varios especialistas, pero siempre me comentaron que estaba muy grave”, dijo el familiar a la emisora.

Además, contó que la familia fue informada de que la estudiante del Externado había sufrido fracturas en la pierna y la cadera, lesiones que evidenciaban la gravedad del impacto.

