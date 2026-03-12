Las autoridades capitalinas propinaron un golpe contundente a la delincuencia con la captura de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido bajo el alias de ‘Sebas’.

Así fue como se logró la captura de alias Sebas, un sujeto que haría parte de la estructura criminal ‘Los Pumas’. Según las autoridades, el señalado trabajaba como taxista en el día, pero en las noches se dedicaría a robar carros en Bogotá al interceptar a sus víctimas cuando… pic.twitter.com/eHjEXImOY5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 12, 2026

El hombre, que figuraba en el cartel de los más buscados, es señalado de ser el cabecilla de la organización criminal denominada ‘Los Pumas’, dedicada al hurto de automotores bajo diversas modalidades.

Según las investigaciones adelantadas durante casi dos años por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, Mosquera Gamboa utilizaba su oficio como taxista para pasar desapercibido. Mientras trabajaba legalmente de día, en sus horas libres aprovechaba el vehículo de servicio público para:

Coordinar la logística de los asaltos.

Movilizar a los cómplices hacia los puntos estratégicos de la ciudad.

Transportar las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas.

La banda ‘Los Pumas’ tenía un radio de acción que abarcaba siete localidades: Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba. La estructura criminal empleaba principalmente dos métodos para ejecutar los robos:

Engaño por aplicaciones: solicitaban servicios de transporte a través de plataformas digitales para emboscar a los conductores. Atraco en vía pública: abordaban a propietarios de vehículos cuando estos se disponían a parquear frente a sus viviendas, utilizando violencia física para despojarlos del automotor.

A “Sebas” le llegó el final de su doble vida: conductor de taxi y asaltante. Así fue la persecución del cabecilla de “Los Pumas”, hacía parte del cartel de los más buscados; perfilaba a las víctimas y transportaba a sus cómplices para el hurto violento de vehículos. pic.twitter.com/MffPk7GNWe — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 12, 2026

¿Qué pasaba con los vehículos robados?

La investigación técnica permitió establecer que, una vez cometido el hurto, los carros eran ocultos en garajes privados de los integrantes de la banda o en parqueaderos de centros comerciales. Posteriormente, tenían dos destinos:

Desguace: los vehículos eran desarmados para comercializar sus partes.

Venta ilegal: eran publicados en redes sociales a precios significativamente bajos, utilizando placas y documentos falsos para engañar a los compradores.

Alias ‘Sebas’, quien ya contaba con anotaciones judiciales por hurto y falsedad en documento público, está vinculado con al menos 11 casos documentados de robo de vehículos en la capital.

Tras su captura, un juez de la República le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Debido a la gravedad de los hechos y el material probatorio, se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

