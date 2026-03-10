Un nuevo caso de inseguridad sacudió a Bogotá entre la noche de este lunes 9 y la madrugada del martes 10 de marzo. En la avenida Boyacá, cerca de la avenida La Esperanza, delincuentes abandonaron a un conductor de furgón tras haberlo drogado para hurtarle su vehículo de carga.

Según el relato de la víctima recolectado por Noticias Caracol, los hechos comenzaron en la avenida Primera de Mayo. El transportador se detuvo en este punto para consumir un tinto y un cigarrillo; sin embargo, poco tiempo después empezó a experimentar mareos y desorientación.

En ese estado de vulnerabilidad, fue abordado por una banda criminal que se desplazaba en varios carros y motocicletas. Los delincuentes tomaron el control del furgón y obligaron al hombre a permanecer dentro mientras daban vueltas por el norte de la capital, antes de dejarlo a su suerte en el occidente de la ciudad.

#OjoDeLaNoche | El héroe de la noche: en video quedó cómo taxista auxilió a víctima de robo y siguió a los ladrones. Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/Wlf1oCr66k pic.twitter.com/5AcZ016era — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 10, 2026

La oportuna intervención de un taxista fue fundamental para conocer los detalles del crimen. El conductor de servicio público presenció el momento exacto en que los sujetos bajaban a la víctima a las malas del vehículo. Ante la sospecha, el testigo decidió grabar la escena con su celular desde una distancia prudente.

Tras ver cómo los criminales escapaban con el camión, el taxista intentó perseguirlos con la intención de alertar a alguna patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según su declaración, no encontró ninguna autoridad en el trayecto, por lo que decidió regresar al punto donde habían dejado al hombre.

Al volver, encontró al conductor del furgón tendido en el suelo e inconsciente. Tras llamar a la línea de emergencia, un cuadrante de la Policía arribó al sitio aproximadamente 15 minutos después.

Dada la gravedad del estado de la víctima, el taxista y los uniformados procedieron a subirlo al taxi para trasladarlo de urgencia a la Clínica Colombia, donde recibió atención médica por la intoxicación con sustancias desconocidas.

Gracias a las grabaciones suministradas por el testigo y la descripción de los vehículos involucrados, las autoridades iniciaron un operativo que, según los primeros reportes, esperan les permita rastrear el paradero de los asaltantes y recuperar el camión robado.

