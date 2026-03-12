Una estudiante de la Universidad Externado de Colombia murió tras verse involucrada en un siniestro vial ocurrido en el sistema de transporte masivo Transmilenio, en el centro de Bogotá. El hecho ocurrió en la estación Las Aguas y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades y de la empresa operadora del sistema.

La víctima fue identificada como Joana Caterina Agrea Jamioy, una joven indígena de 21 años que cursaba sexto semestre del programa de Antropología. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la estudiante fue arrollada por un bus articulado de Transmilenio en circunstancias que aún están siendo verificadas por las autoridades.

Las primeras versiones indican que el siniestro se registró en la noche del 10 de marzo, cuando la joven se encontraba en inmediaciones de la estación. Tras el impacto con el vehículo del sistema, la estudiante perdió la vida en el lugar de los hechos.

Tras lo ocurrido, Transmilenio emitió un comunicado oficial en el que explicó que el incidente se presentó a la altura de la estación Las Aguas y que, según los primeros reportes, el siniestro habría involucrado a una persona que intentaba ingresar de manera irregular al sistema.

“El hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular. Para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos”, señaló la empresa en el pronunciamiento.

La entidad también expresó sus condolencias por lo ocurrido e indicó que se encuentra realizando seguimiento al caso mientras avanza la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el hecho. Asimismo, señaló que continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema.

“Transmilenio lamenta lo ocurrido y está atento a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes”, agregó la empresa.

Por su parte, la Universidad Externado confirmó el fallecimiento de la estudiante y manifestó su solidaridad con la familia. La institución informó que su área de Bienestar Universitario está acompañando a los familiares en los trámites necesarios tras la muerte de la joven, incluidos los relacionados con las exequias.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro ocurrido en el sistema de transporte público de la capital.

