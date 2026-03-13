En la madrugada de este viernes 13 de marzo, se registró un grave incidente de intolerancia y seguridad vial en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Un conductor de taxi, que se desplazaba en aparente estado de embriaguez, arrolló a cuatro uniformados de la Policía Metropolitana en los límites de los barrios Capri y Lucero Alto.

De acuerdo con el reporte de los agentes a Noticias Caracol, los uniformados se encontraban realizando un procedimiento de rutina (registro y control a un ciudadano) cuando el vehículo de servicio público apareció a alta velocidad. El conductor hizo caso omiso a la señal de pare y embistió al grupo de policías para intentar darse a la fuga.

Tras el atropello, las autoridades iniciaron una persecución inmediata que permitió interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar. Al momento de la detención, el oficial de inspección de la Policía de Bogotá confirmó a dicho medio que el hombre presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol.

#OjoDeLaNoche | Un taxista en aparente estado de embriaguez atropelló a cuatro policías. Le contamos lo que pasó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo 👉 https://t.co/Wlf1oCr66k pic.twitter.com/S122UKvseZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 13, 2026

El sujeto fue trasladado a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí se le practicaron las pruebas de alcoholemia y deberá responder por el delito de agresión a servidor público. Por fortuna, los cuatro policías sufrieron únicamente lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

¿Qué pasa si agrede a un funcionario público en Colombia?

En Colombia, las agresiones contra servidores públicos no son un tema menor y están estrictamente reguladas por la ley. De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal, quien ejerza violencia física o civil contra un funcionario en ejercicio de sus funciones o para obligarlo a actuar de forma irregular, incurre en el delito de violencia contra servidor público.

Las sanciones estipuladas para este comportamiento son severas:

Pena de prisión : los responsables pueden enfrentar condenas que oscilan entre los 4 y 8 años de cárcel.

: los responsables pueden enfrentar condenas que oscilan entre los 4 y 8 años de cárcel. Agravantes : si la agresión se realiza mediante el uso de cualquier tipo de arma, la pena se incrementa significativamente, situándose entre los 6 y 13,33 años de prisión.

: si la agresión se realiza mediante el uso de cualquier tipo de arma, la pena se incrementa significativamente, situándose entre los 6 y 13,33 años de prisión. Sanciones económicas: además de la privación de la libertad, las autoridades pueden imponer multas económicas de alto valor.

Estas medidas buscan proteger la integridad de quienes representan la institucionalidad y asegurar el cumplimiento del orden legal en el país.

¿Qué pasa si atropello a una persona borracho?

Conducir bajo el influjo del alcohol es una de las infracciones más graves en el Código Nacional de Tránsito. En Colombia, si un conductor atropella a un ciudadano encontrándose en estado de embriaguez, se enfrenta a un robusto esquema de sanciones que combina medidas administrativas y procesos penales.

Dependiendo del grado de alcoholemia detectado, las multas pueden oscilar entre los 1.7 millones y superar los 60’000.000 de pesos. Además de la sanción monetaria, el implicado deberá cumplir con las siguientes medidas:

Suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Inmovilización inmediata del vehículo involucrado.

Obligación de realizar trabajos comunitarios.

Más allá de las multas, el conductor entra en un proceso judicial. Si el incidente resulta en lesiones personales o el fallecimiento del peatón, el Código Penal colombiano establece penas de prisión. El agravante de haber consumido alcohol elimina beneficios procesales y aumenta significativamente la condena, al considerarse una conducta de peligro común.

