En la madrugada de este viernes 13 de marzo, se registró un grave incidente de intolerancia y seguridad vial en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Un conductor de taxi, que se desplazaba en aparente estado de embriaguez, arrolló a cuatro uniformados de la Policía Metropolitana en los límites de los barrios Capri y Lucero Alto.
(Vea también: Pareja destruyó casa que le arrendaron en Bogotá: debían meses de arriendo y los iban a desalojar)
De acuerdo con el reporte de los agentes a Noticias Caracol, los uniformados se encontraban realizando un procedimiento de rutina (registro y control a un ciudadano) cuando el vehículo de servicio público apareció a alta velocidad. El conductor hizo caso omiso a la señal de pare y embistió al grupo de policías para intentar darse a la fuga.
Tras el atropello, las autoridades iniciaron una persecución inmediata que permitió interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar. Al momento de la detención, el oficial de inspección de la Policía de Bogotá confirmó a dicho medio que el hombre presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol.
#OjoDeLaNoche | Un taxista en aparente estado de embriaguez atropelló a cuatro policías. Le contamos lo que pasó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo 👉 https://t.co/Wlf1oCr66k pic.twitter.com/S122UKvseZ
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 13, 2026
El sujeto fue trasladado a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí se le practicaron las pruebas de alcoholemia y deberá responder por el delito de agresión a servidor público. Por fortuna, los cuatro policías sufrieron únicamente lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.
¿Qué pasa si agrede a un funcionario público en Colombia?
En Colombia, las agresiones contra servidores públicos no son un tema menor y están estrictamente reguladas por la ley. De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal, quien ejerza violencia física o civil contra un funcionario en ejercicio de sus funciones o para obligarlo a actuar de forma irregular, incurre en el delito de violencia contra servidor público.
Las sanciones estipuladas para este comportamiento son severas:
- Pena de prisión: los responsables pueden enfrentar condenas que oscilan entre los 4 y 8 años de cárcel.
- Agravantes: si la agresión se realiza mediante el uso de cualquier tipo de arma, la pena se incrementa significativamente, situándose entre los 6 y 13,33 años de prisión.
- Sanciones económicas: además de la privación de la libertad, las autoridades pueden imponer multas económicas de alto valor.
Estas medidas buscan proteger la integridad de quienes representan la institucionalidad y asegurar el cumplimiento del orden legal en el país.
¿Qué pasa si atropello a una persona borracho?
Conducir bajo el influjo del alcohol es una de las infracciones más graves en el Código Nacional de Tránsito. En Colombia, si un conductor atropella a un ciudadano encontrándose en estado de embriaguez, se enfrenta a un robusto esquema de sanciones que combina medidas administrativas y procesos penales.
Dependiendo del grado de alcoholemia detectado, las multas pueden oscilar entre los 1.7 millones y superar los 60’000.000 de pesos. Además de la sanción monetaria, el implicado deberá cumplir con las siguientes medidas:
- Suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción.
- Inmovilización inmediata del vehículo involucrado.
- Obligación de realizar trabajos comunitarios.
Más allá de las multas, el conductor entra en un proceso judicial. Si el incidente resulta en lesiones personales o el fallecimiento del peatón, el Código Penal colombiano establece penas de prisión. El agravante de haber consumido alcohol elimina beneficios procesales y aumenta significativamente la condena, al considerarse una conducta de peligro común.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO