Mar 13, 2026 - 6:17 am

En la madrugada de este viernes 13 de marzo, se registró un grave incidente de intolerancia y seguridad vial en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Un conductor de taxi, que se desplazaba en aparente estado de embriaguez, arrolló a cuatro uniformados de la Policía Metropolitana en los límites de los barrios Capri y Lucero Alto.

De acuerdo con el reporte de los agentes a Noticias Caracol, los uniformados se encontraban realizando un procedimiento de rutina (registro y control a un ciudadano) cuando el vehículo de servicio público apareció a alta velocidad. El conductor hizo caso omiso a la señal de pare y embistió al grupo de policías para intentar darse a la fuga.

Tras el atropello, las autoridades iniciaron una persecución inmediata que permitió interceptar el vehículo a pocas cuadras del lugar. Al momento de la detención, el oficial de inspección de la Policía de Bogotá confirmó a dicho medio que el hombre presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol.

El sujeto fue trasladado a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí se le practicaron las pruebas de alcoholemia y deberá responder por el delito de agresión a servidor público. Por fortuna, los cuatro policías sufrieron únicamente lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

¿Qué pasa si agrede a un funcionario público en Colombia?

En Colombia, las agresiones contra servidores públicos no son un tema menor y están estrictamente reguladas por la ley. De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal, quien ejerza violencia física o civil contra un funcionario en ejercicio de sus funciones o para obligarlo a actuar de forma irregular, incurre en el delito de violencia contra servidor público.

Las sanciones estipuladas para este comportamiento son severas:

  • Pena de prisión: los responsables pueden enfrentar condenas que oscilan entre los 4 y 8 años de cárcel.
  • Agravantes: si la agresión se realiza mediante el uso de cualquier tipo de arma, la pena se incrementa significativamente, situándose entre los 6 y 13,33 años de prisión.
  • Sanciones económicas: además de la privación de la libertad, las autoridades pueden imponer multas económicas de alto valor.

Estas medidas buscan proteger la integridad de quienes representan la institucionalidad y asegurar el cumplimiento del orden legal en el país.

¿Qué pasa si atropello a una persona borracho?

Conducir bajo el influjo del alcohol es una de las infracciones más graves en el Código Nacional de Tránsito. En Colombia, si un conductor atropella a un ciudadano encontrándose en estado de embriaguez, se enfrenta a un robusto esquema de sanciones que combina medidas administrativas y procesos penales.

Dependiendo del grado de alcoholemia detectado, las multas pueden oscilar entre los 1.7 millones y superar los 60’000.000 de pesos. Además de la sanción monetaria, el implicado deberá cumplir con las siguientes medidas:

  • Suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción.
  • Inmovilización inmediata del vehículo involucrado.
  • Obligación de realizar trabajos comunitarios.

Más allá de las multas, el conductor entra en un proceso judicial. Si el incidente resulta en lesiones personales o el fallecimiento del peatón, el Código Penal colombiano establece penas de prisión. El agravante de haber consumido alcohol elimina beneficios procesales y aumenta significativamente la condena, al considerarse una conducta de peligro común.

