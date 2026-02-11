Un altercado entre un ciudadano y varios policías en la localidad de Suba (Bogotá), quedó registrado en un video aficionado que comenzó a circular en redes sociales este 10 de febrero. En las imágenes se observa a un hombre con una de sus manos ensangrentada mientras intenta agredir a los uniformados, en medio de la presencia de varias personas que graban lo sucedido. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la confrontación.

#OPINE. Altercado entre policías y ciudadano en Bogotá quedó registrado en un video aficionado. En las imágenes se observa al hombre con una mano ensangrentada intentando agredir a los uniformados mientras varias personas graban lo ocurrido. Hasta el momento se desconocen causas. pic.twitter.com/a9KLvJHmqK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 10, 2026

De acuerdo con lo informado por Red+, el ciudadano fue capturado por las autoridades tras el enfrentamiento. Además, el medio señaló que uno de los uniformados involucrados resultó con varias lesiones en el rostro producto de la agresión.

En el video se aprecia que, antes de que iniciara la trifulca, el hombre se acerca a la patrulla con la mano visiblemente herida y hace reclamos en voz alta frente a los policías. Sin embargo, no se ha establecido qué ocurrió previamente ni qué motivó la reacción del ciudadano.

𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗢 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗟𝗧𝗥𝗔𝗧𝗢 𝗘 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖Í𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 Desde la Dirección General de la @PoliciaColombia expresamos nuestro rechazo absoluto y categórico frente a cualquier acto de maltrato, agresión o irrespeto… pic.twitter.com/IhaOFxmLBk — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) February 10, 2026

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la cuenta Colombia Oscura, donde usuarios dejaron diversos comentarios sobre lo sucedido. Entre ellos se leen mensajes como: “Si el ‘tombo’ no se le paró duro al ‘man’, es porque sí tiene la culpa de lo que haya pasado”, “los policías de acá si es qué están muy mal capacitados para reducir a alguien”, “no sé por qué sucedió eso, pero se supone que a la autoridad hay que respetarla y nadie sale a intervenir” y “solo los que estaban ahí saben que pasó”.

Las autoridades no han entregado, hasta ahora, un pronunciamiento oficial detallado sobre los hechos.

¿Qué pasa si agredo a un policía en Colombia?

En Colombia, agredir a un miembro de la fuerza pública puede acarrear consecuencias penales. De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal, este comportamiento está tipificado como violencia contra servidor público y contempla penas de prisión que van de 4 a 8 años.

La norma aplica cuando una persona ejerce violencia contra un funcionario en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. En el caso específico de los policías, la protección legal busca garantizar el cumplimiento de sus labores y preservar el orden público. Además, la pena puede incrementarse si se presentan circunstancias agravantes. Por ejemplo, si la agresión ocasiona lesiones personales graves, se comete con armas o concurren otros factores que aumenten la gravedad de los hechos, la condena podría superar los 10 o incluso los 12 años de cárcel, según lo determine la autoridad judicial competente.

