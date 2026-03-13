Bogotá se prepara para vivir un fin de semana lleno de cultura, música, gastronomía y entretenimiento con una variada agenda de eventos pensados para todos los gustos.

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Desde festivales de artes escénicas y encuentros de ilustración hasta conciertos sinfónicos y celebraciones internacionales, la capital ofrece múltiples opciones para quienes buscan salir de la rutina y aprovechar los días libres en la ciudad.

Festival Independiente de Cómic Colombiano – FICCO

Otro plan imperdible para los amantes del dibujo, la ilustración y la narrativa gráfica es el Festival Independiente de Cómic Colombiano – FICCO, que en 2026 celebra su décimo aniversario.

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Este evento se ha consolidado como uno de los encuentros más relevantes dedicados al cómic, el manga y la ilustración en Colombia, reuniendo a artistas, colectivos creativos, editoriales independientes y aficionados al llamado noveno arte.

La edición de este año se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, con entrada gratuita para todo el público.

Entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, conversatorios, presentaciones editoriales y espacios de encuentro con ilustradores y creadores que hacen parte de la escena gráfica nacional.

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Para quienes prefieren la música clásica, la Orquesta Filarmónica de Bogotá también tiene preparados eventos especiales durante este fin de semana. Uno de ellos es el concierto titulado “Dioses y excesos suntuosos”, un programa que reúne obras representativas de grandes compositores del repertorio clásico y romántico europeo.

La presentación contará con la dirección del maestro alemán Eckart Preu y la participación del oboísta colombiano Juan Fernando Muñoz como solista invitado.

Este concierto se llevará a cabo el 13 de marzo a las 7:00 de la noche en el Auditorio Fabio Lozano. Además, quienes deseen disfrutar de música sinfónica sin costo también podrán asistir a un concierto gratuito el sábado 14 de marzo a las 4:00 de la tarde en el Auditorio León de Greiff, con entrada libre hasta completar aforo.

Celebración de St. Patrick’s Day en Bogotá

Pero la agenda cultural de la ciudad no se limita a conciertos y festivales. Los amantes de la fiesta y el ambiente internacional también podrán sumarse a la celebración del St. Patrick’s Day, una tradición irlandesa que cada año gana más seguidores en Bogotá.

Uno de los lugares que prepara una celebración especial es McCarthy’s Irish Pub, donde el espíritu irlandés se tomará el ambiente desde el 13 hasta el 21 de marzo.

Durante esos días, el bar ofrecerá una experiencia temática con música en vivo, bandas de rock, el sonido de gaitas, faldas escocesas y una amplia oferta de cerveza y comida. El evento promete noches llenas de entretenimiento y un ambiente festivo inspirado en las tradiciones de Irlanda.

Distrito Insaciables: la ruta del corrientazo en Bogotá

Por otro lado, quienes prefieren un plan gastronómico también podrán sumarse a una iniciativa que busca resaltar uno de los platos más representativos del día a día de los colombianos: el corrientazo.

Se trata de Distrito Insaciables: Corrientazo Sabroso, una ruta culinaria que invita a los bogotanos a redescubrir los sabores tradicionales de los restaurantes de barrio.

Esta iniciativa reunirá a 45 establecimientos que han alimentado generaciones con sus menús caseros y precios accesibles. Más que un simple almuerzo, el corrientazo representa una tradición que forma parte de la identidad gastronómica del país, con platos generosos que incluyen sopa, seco y bebida.

Entre el 16 y el 31 de marzo, los ciudadanos podrán recorrer distintos sectores de Bogotá, visitar los restaurantes participantes y calificar su experiencia.

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