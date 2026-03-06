Este domingo 8 de marzo de 2026, Bogotá vivirá una jornada atípica. Mientras las urnas reciben a millones de ciudadanos para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales, la capital también se viste de gala para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Si usted ya ejerció su derecho al voto o planea hacerlo temprano, la agenda de la ciudad ofrece planes que van desde la cultura histórica hasta experiencias de lujo.

Sigue a PULZO en Discover

Para quienes buscan un plan con sentido social y memoria, el Museo de Bogotá (Casa de los Siete Balcones) presenta la exposición “Rodar Juntas”. Esta muestra es un homenaje a las mujeres ciclistas de la capital, destacando cómo la bicicleta se ha convertido en una herramienta de autonomía, libertad y construcción de redes solidarias.

La exposición es particularmente relevante este año, tras la declaratoria de los usos de la bicicleta como Patrimonio Cultural Inmaterial de Bogotá. Es un espacio ideal para entender la transformación del espacio público desde la mirada femenina.

Si el plan es más relajado o busca consentir a una mujer especial, varios puntos del norte de la ciudad han preparado experiencias exclusivas:

Lee También

Brunch con “mimosas” gratis: En el sector del Parque El Virrey, sitios como el Hotel B3 ofrecen este domingo un brunch con más de 50 opciones de platos. Como detalle especial, todas las mujeres que asistan recibirán mimosas por cuenta de la casa. Además, disponen de planes como “Cero Estrés” para quienes prefieren desconectarse del ruido electoral y enfocarse en el bienestar.

En el sector del Parque El Virrey, sitios como el ofrecen este domingo un brunch con más de 50 opciones de platos. Como detalle especial, todas las mujeres que asistan recibirán mimosas por cuenta de la casa. Además, disponen de planes como “Cero Estrés” para quienes prefieren desconectarse del ruido electoral y enfocarse en el bienestar. Cena con estilo en la Zona T y Parque de la 93: Restaurantes como Storia D’Amore (cocina italiana tradicional) y Mambo Latin Nikkei (fusión peruano-japonesa) son paradas obligatorias. Estos lugares destacan no solo por su carta, sino por sus decoraciones instagrameables y ambientes modernos, ideales para cerrar la jornada de este domingo.

Restaurantes como (cocina italiana tradicional) y (fusión peruano-japonesa) son paradas obligatorias. Estos lugares destacan no solo por su carta, sino por sus decoraciones instagrameables y ambientes modernos, ideales para cerrar la jornada de este domingo. Votar temprano: Recuerde que la ley seca y las restricciones de movilidad suelen activarse en jornadas electorales, por lo que es mejor asegurar su participación democrática antes de las 12:00 m. para disfrutar el resto del día.

Recuerde que la ley seca y las restricciones de movilidad suelen activarse en jornadas electorales, por lo que es mejor asegurar su participación democrática antes de las 12:00 m. para disfrutar el resto del día. Reservas: Debido a la doble importancia de la fecha, los restaurantes suelen llenarse rápido. Se recomienda asegurar su mesa con antelación.

* Pulzo.com se escribe con Z