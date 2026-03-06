Así como un centro comercial cerca al aeropuerto El Dorado está presente para resolver un problema frecuente en Bogotá, otros se perfilan para ofrecer una sorpresa en este fin de semana.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los centros comerciales del país evolucionan esta celebración y la convierten en una experiencia integral: planes de bienestar, homenajes, activaciones simbólicas y beneficios exclusivos que facilitan encontrar el detalle perfecto para honrar a mamá, a una amiga, a una hermana… o a sí misma.

En Bogotá, Parque La Colina conmemora el 6 y 7 de marzo con detalles y sorpresas especiales, sumando a su agenda habitual, clases de bienestar como zumba y pilates (martes, miércoles, jueves y domingo a las 9:00 a.m.). Planes creativos para adultos (viernes a las 2:00 p. m.) y para niños (sábados a las 2:00 p. m.) en Local. Además de una programación musical permanente con DJ los jueves y música en vivo viernes y sábados a las 7:00 p.m. Un plan completo para celebrar en familia o con amigas.

Cabe recordar que Parque La Colina anunció una expansión y hasta dio la fecha, en medio de la competencia de centros comerciales en la capital colombiana.

Lee También

En Pereira, Parque Arboleda apuesta por un homenaje simbólico y ciudadano. Durante el fin de semana, una activación con flores y mensajes de “autenticidad” y “resiliencia” representará la esencia femenina. La experiencia estará acompañada por Floristería Florencia, marca fundada en 2016 por Paula Bueno, reconocida por sus diseños florales exclusivos y personalizados.

Además, el 8 de marzo, quienes presenten su certificado de votación recibirán una hora de parqueadero gratis y acceso a beneficios visibles en más de 20 marcas participantes. El 7 de marzo también habrá clases de baile y yoga para niños, integrando a toda la familia en la conmemoración.

En Bucaramanga, Parque Caracolí celebrará del 4 al 8 de marzo la tercera edición de la Feria Mujeres Visionarias, un espacio que visibiliza el talento y el emprendimiento femenino. Como antesala a la gran noche del 14 de marzo en la Zona Social (con música en vivo y una variada oferta gastronómica), las principales marcas ofrecerán descuentos de temporada entre el 30 % y el 50 %. Entre ellas, Chevignon tendrá 40 % de descuento en referencias seleccionadas, facilitando la búsqueda del regalo ideal.

En Cundinamarca, Outlet Arauco Sopó premiará la fidelidad de sus visitantes con un incentivo de 1’000.000 de pesos en bonos redimibles por registro de facturas, acompañado de sorpresas especiales durante el fin de semana.

En Antioquia, Parque Fabricato rendirá homenaje el 7 y 8 de marzo con shows itinerantes de trovadores, obsequios de marcas aliadas y actos conmemorativos para disfrutar en familia. La agenda continúa el 15 de marzo con ‘Viejoteca al Parque: El Ritual del Vinilo’, una experiencia nostálgica en formato LP y acetatos, y todos los sábados con ‘Salud en Movimiento’, clases gratuitas de rumba en alianza con Smart Fit, iniciativa que ha beneficiado a más de 1.000 personas en el último año.

En Barranquilla, Parque Alegra tendrá el sábado 7 de marzo a las 4:00 p.m. una masterclass especial de maquillaje para dar la bienvenida a Ruby Rose, marca que recientemente llegó al centro comercial.

La clase será dictada por una maquilladora profesional y contará con un host invitado, sorpresas exclusivas y refrigerio totalmente gratuito para las asistentes. El registro se hará a través de las redes sociales del centro comercial y los cupos serán limitados, convirtiéndose en un plan ideal de aprendizaje y conexión para sus visitantes en el marco del Día de la Mujer.

Cabe recordar que Parque Arauco, propietario de los mencionados centros comerciales en Colombia, es uno de los principales actores de la industria inmobiliaria de Latinoamérica y a nivel nacional también cuenta con operación de activos inmobiliarios multiformato entre los negocios que también ha consolidado en otros países como Chile y Perú.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.