Un fotógrafo que trabaja en el Distrito Creativo de San Felipe, en el norte de Bogotá, denunció haber sido víctima de un millonario robo que afectó directamente su actividad profesional.

Los delincuentes entraron a su taller en la madrugada del domingo primero de marzo y se llevaron equipos de trabajo valorados en más de 35 millones de pesos.

Según informó El Tiempo, el afectado es Daniel Jiménez, un fotógrafo y realizador audiovisual que desde hace cerca de un año tenía su estudio en ese sector de la localidad de Barrios Unidos, un lugar que se ha consolidado como punto de encuentro para artistas, galerías y espacios culturales.

El hecho, además de dejarlo sin gran parte de sus herramientas de trabajo, encendió nuevamente las alertas entre los residentes y gestores culturales del sector, quienes denuncian problemas de seguridad recurrentes en la zona.

¿Cómo ocurrió el robo en el taller del fotógrafo?

De acuerdo con el relato del propio fotógrafo, la noche del sábado había cerrado su taller con normalidad y regresó a su casa. Sin embargo, en la madrugada del domingo recibió una llamada que lo despertó de forma abrupta.

Los dueños del inmueble donde funciona su taller le informaron que la alarma del lugar se había activado y que aparentemente se había cometido un hurto.

Jiménez explicó que el lugar cuenta con varias medidas de seguridad. En el predio hay una reja electrificada y un sistema de alarma instalado dentro de la casa donde está su estudio, ubicado en el segundo piso. No obstante, a pesar de esas barreras, los delincuentes lograron ingresar.

“Tenemos una reja grande electrificada y adentro de la casa hay una alarma. Mi taller está en el segundo piso de la casa. Rompen la reja y se meten por la ventana del segundo piso, fuerzan la reja y la ventana y entran”, relató Jiménez al periódico mencionado.

Según su versión, los responsables permanecieron dentro del lugar por poco más de un minuto. Aunque la alarma sonó con fuerza y la Policía llegó aproximadamente ocho minutos después, cuando los uniformados arribaron ya no había nadie en el sitio.

Acá, videos que muestran lo ocurrido:

🚨'Más de 35 millones de pesos en pérdidas': Fotógrafo fue víctima de los delincuentes en el Distrito Creativo San Felipe, en el norte de Bogotá. Los detalles 🔽 https://t.co/G1qjSAwMtT Videos: suministrados pic.twitter.com/Amg4mknPZv — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 3, 2026

¿Qué equipos profesionales le robaron?

El acto delincuencial representó un golpe fuerte para el fotógrafo, ya que la mayoría de los objetos sustraídos eran equipos especializados que utiliza para su trabajo profesional.

Entre los elementos robados, mencionados por El Tiempo, se encuentran:

Un computador MacBook M1 Pro de 1 TB.

Un monitor Huawei MateView de 27 pulgadas.

Una cámara Fujifilm X100V con cage de Smallrig.

Dos cámaras análogas Canon: AE-1 y F-1, con lentes de 50 mm y 18-135.

Una cámara de medio formato Mamiya RB67 con dos lentes y visor.

Un parlante Bose.

Un disco duro Sandisk de 1 TB.

El valor total de los equipos supera los 35 millones de pesos, según explicó el fotógrafo.

Jiménez también señaló que algunas de estas cámaras son de formato análogo y de vieja data, lo que las hace difíciles de conseguir en el mercado local.

Además de los equipos, el fotógrafo lamenta la pérdida de material visual que estaba desarrollando como parte de un proyecto relacionado con la seguridad de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con su testimonio al medio citado, se trataba de fotografías complejas de obtener debido a las restricciones de acceso al proyecto de infraestructura. Por esa razón, repetir las imágenes no sería una tarea sencilla.

Aunque el robo lo dejó sin gran parte de sus herramientas de trabajo, Jiménez explicó que aún conserva una cámara y algunos lentes que tenía en su casa, lo que le permitirá continuar con su actividad, aunque con limitaciones.

Con el objetivo de recuperar parte de lo perdido, abrió una campaña de donaciones en la plataforma Vaki bajo el nombre “Ayuda a Dani a seguir tomando fotos”. Quienes decidan aportar podrán recibir menciones en un libro fotográfico que el artista planea publicar este año o acceder a sesiones fotográficas.

