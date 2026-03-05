Un nuevo hecho de violencia se registró en el sistema de transporte público de Bogotá luego de que un hombre, en aparente estado de calle, fuera capturado tras causar graves daños a un bus articulado de Transmilenio. El señalado, al parecer, reaccionó con furia luego de que los pasajeros se negaran a darle dinero.

De acuerdo con información revelada por la Policía Nacional, el sujeto se subió al vehículo para pedir monedas a los usuarios. Sin embargo, al no recibir dinero, descendió del bus y comenzó a atacarlo con piedras, rompiendo varios de sus vidrios.

Según el reporte, el ataque dejó al menos siete ventanas del articulado destruidas, causando momentos de pánico entre los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo.

Pensaba que por hacerse el “loco” no sería capturado. Este hombre pedía dinero en un articulado de @TransMilenio y, al no recibir nada, se bajó y lanzó piedras a los vidrios, causándole heridas a un pasajero producto de las esquirlas. Es reincidente en este delito. pic.twitter.com/E7uwWbAoz7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 5, 2026

La teniente coronel Maryam Moreno, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó lo ocurrido y explicó que el hombre fue detenido poco después del incidente.

“Un hombre que momentos antes pedía dinero en el vehículo descendió del mismo y, ante la negativa de los usuarios, causó daño a siete ventanas del articulado. Como consecuencia, las esquirlas hirieron a uno de los pasajeros”, señaló la oficial.

Las autoridades indicaron que, tras la rápida reacción de los uniformados, el presunto responsable fue ubicado y señalado directamente por el conductor del bus. El hombre, de 27 años, fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con la Policía, el implicado sería reincidente en este tipo de conductas, ya que con frecuencia se sube a los buses del sistema para pedir dinero y, cuando los usuarios no acceden, reacciona de forma violenta.

El caso vuelve a encender las alertas sobre los problemas de seguridad y convivencia dentro del sistema de transporte masivo de la capital, especialmente frente a situaciones que ponen en riesgo a los pasajeros.

