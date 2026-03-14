Un hombre señalado de cometer varios robos de autopartes en parqueaderos de Bogotá fue capturado por las autoridades luego de una investigación que permitió vincularlo con al menos cinco casos ocurridos en la ciudad. Según la Fiscalía, los hurtos habrían dejado pérdidas cercanas a 80 millones de pesos en elementos de vehículos, especialmente de alta gama.

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De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, el sospechoso ingresaba bien vestido a los parqueaderos haciéndose pasar por un cliente más. Una vez dentro, caminaba entre los automóviles con aparente normalidad y aprovechaba momentos de descuido para acercarse a los vehículos estacionados.

Según el material recopilado por los investigadores, el hombre presuntamente retiraba espejos retrovisores, radios, luces y otros accesorios de alto valor. Estas piezas pertenecían principalmente a carros de gama alta, lo que elevaba el costo de los daños para los propietarios.

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Las autoridades identificaron al presunto responsable como Julio César Posada Torrado, quien fue judicializado por su posible participación en los robos. La investigación se apoyó en registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios que permitieron establecer un patrón en los hechos denunciados.

Las evidencias señalan que el sospechoso habría actuado bajo una misma modalidad en varios parqueaderos de la capital, especialmente en zonas cercanas a centros comerciales y lugares con alta circulación de vehículos.

Un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Fiscalía en Bogotá imputó al procesado el delito de hurto calificado y agravado. Durante la audiencia, el hombre no aceptó los cargos presentados por el ente acusador.

Luego de analizar el caso, un juez de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer los hechos investigados.

El proceso judicial también busca establecer si el hombre actuaba por cuenta propia o si tenía vínculos con otras personas dedicadas al hurto de piezas de vehículos en la ciudad.

Los investigadores analizan registros de cámaras y denuncias recientes para verificar si el detenido podría estar relacionado con otros casos similares reportados en parqueaderos de Bogotá.

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