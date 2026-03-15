Este domingo 15 de marzo, miles de estudiantes en Colombia presentan la primera jornada de las pruebas de Estado programadas para 2026, organizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. La jornada reúne a más de 110.000 personas en todo el país, quienes están citadas desde las 7:00 de la mañana para presentar los exámenes Pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

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Sin embargo, en Bogotá, varios estudiantes reportaron complicaciones para llegar a los sitios de examen debido a fuertes trancones en corredores clave como la autopista Norte y la avenida Circunvalar. Según información publicada por El Tiempo, las congestiones se han evidenciado desde temprano en la mañana y algunos aspirantes incluso han manifestado en redes sociales que no han podido llegar a tiempo a los lugares asignados.

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A la situación también se suma que se lleva a cabo la carrera Snoopy Fun Run, que obligó a implementar múltiples cierres viales en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, las restricciones buscan garantizar la seguridad de los participantes y el desarrollo del evento deportivo.

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Colapso vial en Bogotá por pruebas del #ICFES Saber, que se presenta todos los años y nunca se previene con un operativo de movilidad, esta vez se agrava por carrera que autorizó la alcaldía. Miles de estudiantes no llegaron a sus pruebas de estado. Será un gran escándalo esto. — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) March 15, 2026

Recuerden: la alcaldía más técnica de @CarlosFGalan el día de la prueba ICFES permitió la realización de una prueba atlética en Bogotá lo que colapso el centro de Bogotá y afectó a miles que presentaban la prueba. https://t.co/erRLiqaeSI — DA Briceño (@DiegoABL93) March 15, 2026

Cierres en Bogotá hoy

Entre los cierres que comenzaron desde la tarde del sábado 14 de marzo se encuentran los siguientes puntos cercanos al lugar de salida de la carrera:

Diagonal 20A entre carrera 1 Este y calle 20

Calle 19A entre carrera 1 Este y carrera 1

Carrera 1 Este entre calle 19A y diagonal 20A

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Para este domingo 15 de marzo también se establecieron bloqueos adicionales desde las 6:00 de la mañana en varios tramos de la ciudad, entre ellos:

Calle 22 entre carrera 3 y carrera 1 Este

Calle 22 (calzada sur) entre carrera 1 Este y carrera 5A Este

Carrera 5A Este entre calle 22 y retorno a la altura de la calle 18

Carrera 2 entre calle 22 y calle 22A

Calle 22A entre carrera 2 y carrera 3

Carrera 2A entre calle 24 y calle 22A

Conectante occidente–norte de la avenida Calle 26 por carrera 3

Avenida Calle 26 (calzada sur) entre la avenida carrera Séptima y la carrera 3

Carrera Séptima entre calle 28 y avenida Calle 26

Carrera Séptima entre calle 39 y calle 36

Carrera Séptima entre calle 36 y calle 28

Calle 39 entre carrera 5 y carrera Séptima

Calle 36 entre carrera Séptima y carrera 5

Vías internas del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera al costado oriental de la carrera 5.

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