Si usted es de los que transita habitualmente por la avenida Boyacá, seguramente ya se estrelló con el nuevo “dolor de cabeza” que se instaló hace poco más de un mes a la altura de la calle 80. Justo en el tramo comprendido entre el centro comercial Titán Plaza y el almacén Makro, la movilidad ha dado un giro para peor debido a la puesta en marcha de un nuevo semáforo en ambos sentidos (norte y sur).

La avenida Boyacá es conocida por atravesar Bogotá de extremo a extremo, siendo una de las rutas preferidas para quienes buscan cruzar la ciudad sin entrar al trancón de la Autopista Norte o la NQS. Sin embargo, este nuevo punto de control semafórico ha cortado el flujo vehicular en una zona que ya era crítica por la entrada y salida de clientes de los dos gigantes comerciales del sector.

Conductores y taxistas han manifestado su desconcierto ante la medida, pues aseguran que “no entienden” la lógica de poner un semáforo en un punto donde el tráfico ya es naturalmente denso por el flujo de vehículos pesados y particulares. En horas pico y durante los fines de semana, el paso por Titán Plaza se ha convertido en un auténtico “parqueadero” donde los tiempos de desplazamiento se han duplicado.

El problema se agrava el sábado y domingo, cuando miles de bogotanos acuden a los centros comerciales. La combinación del semáforo con los carros que intentan ingresar a los parqueaderos de Makro y Titán produce un efecto dominó que bloquea incluso las intersecciones aledañas. Muchos usuarios se preguntan si no existían alternativas de infraestructura, como un puente peatonal o una mejor señalización, antes de recurrir a frenar en seco una de las avenidas más rápidas de la capital.

Por ahora, el Distrito no ha dado señales de retirar la medida, por lo que la recomendación para los conductores es armarse de paciencia o buscar rutas alternas como la avenida Ciudad de Cali o la carrera 68, aunque estas también enfrentan sus propios cierres por obras de Transmilenio.

