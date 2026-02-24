Un juez de la República dictó la sentencia contra el hombre responsable del accidente en el que perdió la vida la joven abogada Karen Daniela Bermúdez. Pese a la gravedad del hecho, el implicado no cumplirá la pena en un centro penitenciario.

El hecho ocurrido el pasado 6 de enero de 2025, que le quitó la vida a esta joven abogada aficionada por el ciclismo, sigue más vigente que nunca, ya que se conoció la pena que deberá pagar el hombre que la atropelló en una vía de Sibaté (Cundinamarca) cuando ella iba en su bicicleta.

El culpable, identificado como Steven Alberto Barragán, conducía una grúa en el momento del siniestro. Según lo informado por Noticias Caracol, la condena proferida contra Barragán es de 20 meses. Debido a la cuantía de la pena, el conductor gozará de beneficios legales que le permitirán no ser recluido.

En enero de 2025 una grúa invadió un carril y le quitó la vida a Karen Daniela Bermúdez cuando se movilizaba en su bicicleta. La noticia de último momento es que el conductor fue condenado, pero no va a pagar ni un solo día de cárcel, ¿por qué? Siga la señal de Noticias Caracol… pic.twitter.com/APRH98InN4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2026

Precisamente, el medio de comunicación y el abogado de la familia de Karen Daniela Bermúdez confirmaron que para que una persona sea privada de la libertad en Colombia, la pena debe superar los 48 meses. De esta forma, al ser una sentencia de menos de dos años, el culpable no deberá estar en un centro carcelario.

Además de la pena privativa de la libertad (que no será efectiva en cárcel), a Barragán, quien invadió el carril al ir en contravía, se le impuso una sanción administrativa: le quitarán la licencia de conducción por un periodo de dos años y medio.

Karen Daniela no solo era una profesional del derecho; también era una ciclista de corazón. Desde pequeña, creció en una familia que compartía el amor por las bicicletas, y con el tiempo se convirtió en la pasión que la movía.

“Ella llevaba el ciclismo en la sangre, amaba las bicicletas, ella invertía mucho de su dinero en accesorios, en bicicletas, en uniformes, en cascos”, recordó su madre con la voz entrecortada en una entrevista con Blu Radio.

El caso ha causado diversas reacciones en el gremio de ciclistas y la comunidad de Sibaté, quienes han seguido de cerca el proceso judicial por la muerte de la joven abogada, cuya vida terminó abruptamente en una de las rutas que solía recorrer con frecuencia.

