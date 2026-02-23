En las últimas horas, el nombre del futbolista Marlon Sierra, actual jugador de Llaneros Fútbol Club, fue noticia en Villavicencio por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado 21 de febrero en el barrio Pinilla de la capital del departamento del Meta.

El siniestro dejó como resultado la muerte de un hombre que se movilizaba en bicicleta, según lo informado por Noticias Caracol. Marlon Sierra fue titular con Llaneros el pasado viernes 20 de febrero en el empate 2-2 ante Medellín.

La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, un vigilante comunitario que transitaba por el sector cuando fue impactado por un vehículo que, según reportó el medio local Vive el Meta, era conducido por el futbolista del equipo de Villavicencio.

Luego del accidente, León Ladino fue trasladado a un puesto de salud cercano, donde falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas en el accidente.

Es importante señalar que, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las responsabilidades en este caso, por lo que la situación del jugador se encuentra en etapa de investigación y debe ser abordada bajo el principio de presunción de inocencia.

Según lo recogido por Vive el Meta, luego del accidente las autoridades hicieron la captura inicial del conductor por el presunto delito de omisión de socorro. Al parecer, tras el impacto, el vehículo habría avanzado algunos metros antes de detenerse.

Asimismo, versiones preliminares indican que el conductor habría presentado grado uno de alcoholemia. No obstante, esta información hace parte de los actos urgentes llevados a cabo por las autoridades y deberá ser verificada dentro del proceso correspondiente.

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Villavicencio no ha entregado detalles adicionales sobre el procedimiento adelantado tras el accidente.

Frente a lo ocurrido, el presidente de Llaneros Fútbol Club, Juan Carlos Trujillo, manifestó —según recoge Noticias Caracol— que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer los hechos relacionados con este caso.

El directivo no entregó mayores detalles sobre la situación del jugador, insistiendo en que el proceso debe avanzar conforme a lo establecido por la ley.

Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente, así como las eventuales responsabilidades a las que haya lugar.

Por ahora, no existe una decisión judicial de fondo sobre Marlon Sierra, cuya situación legal dependerá de los resultados que arroje la investigación en curso.

