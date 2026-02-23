Hace pocas horas, los aficionados del fútbol americano en Estados Unidos se sacudieron debido al hallazgo del cuerpo sin vida del deportista de 25 años Rondale Moore, una de las mayores proyecciones de la NFL estadounidense.

Dicha lamentable noticia la confirmó el entrenador de Louisville, Jeff Brohm, quien dirigió al deportista durante su carrera universitaria en Purdue.

En principio no hubo muchos detalles acerca del fallecimiento del deportista, pero con el paso de las horas se conoció que fue encontrado en el garaje de su casa con una herida de bala que, según las primeras hipótesis de las autoridades, pudo ser autoinfligida.

Por lo pronto, avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió y, si se confirma él mismo se disparó, qué lo llevó a tomar esa radical y lamentable decisión.

Quién era Rondale Moore

Rondale Moore fue un talentoso receptor abierto (wide receiver) estadounidense de fútbol americano profesional en la National Football League (NFL).

Nacido el 9 de junio de 2000 en New Albany, Indiana, destacó desde su etapa escolar como un atleta versátil y explosivo. En la universidad, jugó para los Purdue Boilermakers, donde como freshman en 2018 fue nombrado consenso All-American, liderando la Big Ten en recepciones, yardas recibidas y touchdowns, y dejando una huella notable con actuaciones memorables, como su gran partido contra Ohio State.

Seleccionado en la segunda ronda (pick 49 overall) del Draft de la NFL 2021 por los Arizona Cardinals, Moore pasó tres temporadas con el equipo (2021-2023), acumulando más de 1,200 yardas por recepción y mostrando su velocidad característica —con un 40-yard dash de 4.37 segundos— y su habilidad para conseguir yardas después de la recepción, además de contribuir en jugadas de retorno y como corredor ocasional.

Conocido por su estatura compacta (1.70 m) pero gran agilidad, aceleración y ética de trabajo incansable, también tuvo pasos posteriores por los Atlanta Falcons y los Minnesota Vikings, donde continuó compitiendo pese a enfrentar desafíos físicos en su carrera.

Moore se recordó siempre como un competidor feroz, un gran compañero de equipo y un jugador capaz de generar jugadas emocionantes en el campo.

