La novena edición de la Media Maratón del Mar se disputó en Cartagena con la participación de 9.500 atletas en las distancias 21 kilómetros y 10 kilómetros, consolidándose como la competencia que marca el inicio oficial del calendario ‘running’ en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Qué hay detrás del ‘retro-walking’, tendencia en la mira para adultos mayores (y muchos otros más))

De acuerdo con los organizadores, más del 80 % de los inscritos llegaron desde distintas regiones del país y cerca de 400 corredores internacionales representaron a 20 países, lo que ratifica el carácter internacional que ha ganado la prueba en el circuito latinoamericano. Además, la participación fue paritaria: 50 % hombres y 50 % mujeres.

Cómo fue la Media Maratón del Mar

Las salidas se dieron desde el frente marítimo del Puerto de Cartagena: a las 5:00 de la mañana partieron los 21 kilómetros y a las 5:30 de la mañana lo hicieron los atletas de 10K. El recorrido certificado incluyó tramos junto al mar, el corredor portuario y sectores emblemáticos de la ciudad, en un trazado rápido en algunos segmentos, pero exigente por las condiciones climáticas del Caribe.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MMM- Media Maratón Del Mar (@mediamaratondelmar)

La temperatura y la humedad jugaron un papel clave en el desempeño de los competidores, obligando a una adecuada estrategia de ritmo e hidratación. Entre las 4:00 a. m. y las 9:00 a. m. se implementó un plan especial de movilidad con cierres controlados, además de un dispositivo médico con puntos de atención y abastecimiento durante todo el trayecto.

Carlos Martínez, director de la carrera, destacó que el evento demuestra la capacidad logística y organizativa de la ciudad para abrir la temporada atlética con estándares internacionales y proyectar a Cartagena como destino de turismo deportivo en América Latina.

Resultados de la Media Maratón del Mar

Los ganadores de la competencia fueron los siguientes:

Hombres

Javier Peñaloza García – 01:05:46. Edisson Gilberto Bernal Triana – 01:07:15. Carlos Mario Patiño Barco – 01:07:28.

Mujeres

Carolina Tabares Guerrero – 01:15:37. Leidy Yolanda Romero Durán – 01:16:04. Kellys Yesenia Arias Figueroa – 01:20:56.

Cómo fue la carrera de los niños

En paralelo, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias fue sede de la Expo Media Maratón del Mar, que reunió a 85 marcas de los sectores deportivo, salud y bienestar en un espacio de 1.780 metros cuadrados. Durante dos días, más de 20.000 visitantes asistieron para reclamar números y kits oficiales.

La programación incluyó también la MMM Kids, con la participación de 500 niños y niñas en recorridos adaptados por edades, fortaleciendo el componente formativo del evento y promoviendo la cultura del ‘running’ desde la infancia.

La competencia contó con el respaldo de aliados privados y el apoyo institucional de la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional y la Armada Nacional, en una articulación que sostiene el crecimiento del evento dentro del calendario deportivo colombiano.

(Ver también: Qué es mejor entre correr y caminar para bajar de peso: dato revelador para no decidir a la ligera)

Con nueve ediciones consecutivas, la Media Maratón del Mar se mantiene como una de las principales citas atléticas del arranque de temporada, integrando deporte, turismo y ciudad en un mismo escenario.