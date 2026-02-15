En los últimos años, correr dejó de ser solo una actividad física para convertirse en un fenómeno global. Las carreras de 5K, 10K y maratones se multiplican en ciudades de todo el mundo, mientras miles de personas —aficionados y atletas— se atan los cordones buscando algo más que bajar tiempos: bienestar, constancia y salud. En ese escenario, la elección de los tenis se volvió un factor clave que puede marcar la diferencia entre disfrutar el proceso o sufrir lesiones.

Especialistas en deporte coinciden en que no todos los pies son iguales y, por lo tanto, no todos los tenis funcionan para todos los corredores. El tipo de pisada (pronadora, supinadora o neutra), el peso corporal y la frecuencia de entrenamiento influyen directamente en la elección del calzado. Un modelo inadecuado puede generar sobrecargas en rodillas, tobillos o cadera, mientras que uno bien diseñado ayuda a mejorar la eficiencia y reduce el impacto repetitivo contra el suelo.

En esa búsqueda de equilibrio aparece la tecnología aplicada al running. Elementos como la amortiguación cumplen un rol fundamental al absorber el impacto de cada zancada, especialmente en entrenamientos largos o superficies duras. A esto se suman innovaciones como las placas internas —incluidas las de carbono en modelos de alto rendimiento— que aportan estabilidad, retorno de energía y una sensación de impulso que optimiza la pisada, sin sacrificar control.

Otro aspecto clave es la estabilidad. Para muchos corredores, especialmente quienes tienden a desviar el pie hacia adentro al correr, contar con soporte adicional puede prevenir molestias y mejorar la técnica. Por eso, los desarrollos actuales en calzado buscan combinar suavidad, firmeza y respuesta, adaptándose tanto a entrenamientos tranquilos como a sesiones más exigentes.

En ese contexto de auge del running y de evolución tecnológica, Nike presentó en Colombia los Structure Plus, un modelo pensado para 2026 que prioriza el soporte y la amortiguación. Esta referencia incorpora una combinación de espumas ZoomX y ReactX, diseñada para ofrecer una pisada más suave, estable y eficiente, basada en el análisis de los movimientos de cientos de corredores, tanto profesionales como aficionados.

El calzado cuenta con una malla técnica transpirable en la parte superior, pensada para brindar ajuste seguro, y una suela que mezcla gomas de alta resistencia y goma soplada en el antepié para mejorar tracción y durabilidad. Los Nike Structure Plus ya están disponibles en tiendas físicas de Nike Colombia y en su página oficial, con un precio de 934.950 pesos colombianos.

Este tipo de tenis son claves para un buen rendimiento, pero sobre todo para evitar lesiones que son de los problemas más comunes para los deportistas élite y los no profesionales.

