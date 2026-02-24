El emblemático Colegio Refous, ubicado en Cota y con más de 70 años de historia, atraviesa una compleja situación financiera que lo llevó a acogerse a la Ley 1116 de 2006 (Ley de insolvencia). La Superintendencia de Sociedades ordenó su admisión al proceso de reorganización empresarial tras detectar un alto nivel de endeudamiento.

Según el reporte entregado a Supersociedades, la institución educativa tiene obligaciones vencidas por más de 90 días que ascienden a $29.897 millones. Esta cifra representa el 90,52 % del pasivo total del colegio, lo que evidencia una asfixia financiera que hacía urgente la intervención de las autoridades.

A pesar de la magnitud de la deuda, el balance contable muestra una luz de esperanza para la institución:

Activos totales: $61.795 millones.

Pasivos totales: $33.026 millones.

Patrimonio: sigue siendo positivo, lo que técnicamente permite una reorganización ordenada sin llegar a la liquidación.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, fue enfático en aclarar que este proceso jurídico no significa el cierre del colegio. “La apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio”, señaló el funcionario.

El Colegio Refous continuará prestando sus servicios de preescolar, primaria y bachillerato con total normalidad. La finalidad de este mecanismo es precisamente proteger la unidad educativa y asegurar que el legado de Roland Jeangros pueda continuar bajo una estructura financiera sana.

Como parte del proceso, se designó a Mónica Alexandra Macías Sánchez como promotora, quien será la encargada de vigilar que el colegio cumpla con los acuerdos de pago y mantenga sus estándares éticos y técnicos.

