En medio de los cambios en la economía nacional, una institución educativa con casi 70 años de trayectoria educativa asombró con un anuncio sobre su futuro.

El Colegio Refous (ver mapa), ubicado en la zona de Cota (en las afueras de Bogotá) y , ha tomado la decisión de acogerse a la Ley 1116 de reorganización empresarial, un proceso legal que permite reestructurar sus compromisos financieros.

La medida fue anunciada el 13 de febrero de 2026 por el rector, Santiago Jeangros, a través de una circular dirigida a la comunidad educativa, donde se informó que “desde hace varios meses un comité de expertos ha revisado las mejores opciones” para afrontar la situación administrativa y financiera.

Este anuncio llegó después de que la institución completara el proceso de matrícula de más de 1.500 estudiantes para el presente año lectivo.

El comunicado exaltó que el análisis tuvo como prioridades “atender los compromisos administrativos con la excelencia y transparencia que nos han caracterizado siempre desde hace casi 70 años” y “garantizar que, mientras se atienden estos retos administrativos, la operación del Colegio, su excelencia académica y el talento humano que lo hacen posible, sean la prioridad siempre”.

La decisión ha provocado gran preocupación entre los padres de familia, quienes temen por la continuidad académica de sus hijos y por el futuro de los pagos ya realizados, tanto de matrículas como pensiones.

En respuesta a estos temores, el colegio Refous explicó que enfrenta una crisis financiera grave, por lo que la reorganización bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades se presenta como una solución para evitar su cierre o liquidación. Esta medida le permite a la institución seguir operando mientras negocia con sus acreedores.

La situación se dio a conocer tras la difusión de un comunicado oficial y un video en redes sociales, lo que provocó que varios padres manifestaran su sorpresa y ansiedad. Algunos de ellos indicaron que se enteraron de la noticia por canales informales, lo que aumentó la incertidumbre en torno al futuro de los estudiantes y el manejo de los recursos ya invertidos. Además, los padres expresaron temores sobre una posible liquidación si el proceso de reorganización no tuviera éxito.

Expertos consultados señalaron que la Ley 1116 permite a las empresas reestructurarse sin cesar actividades, negociando acuerdos de pago con los acreedores.

No obstante, advirtieron que si la institución no logra una solución viable durante el proceso, podría derivar en una liquidación. Esta posibilidad ha generado aún más inquietud entre la comunidad educativa, que sigue de cerca el avance del trámite ante la Superintendencia de Sociedades.

¿Qué pasa con estudiantes del colegio Refous durante proceso de insolvencia?

Por su parte, el rector Jeangros destacó que la reorganización administrativa fue recomendada para asegurar la estabilidad del colegio y permitir que continúe funcionando mientras se resuelven los problemas financieros. También subrayó que la institución tiene una historia de casi 70 años de excelencia educativa y que este proceso tiene como objetivo mantener la normalidad en las actividades académicas.

El colegio hizo un llamado a la comunidad para que canalicen cualquier duda o inquietud a través de los medios oficiales y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad educativa mientras se resuelve la situación.

A medida que la Superintendencia de Sociedades evalúa la solicitud, la comunidad educativa permanece expectante sobre el futuro de esta tradicional institución.

El Colegio Refous, luego de anunciar su solicitud de acogerse a la Ley 1116 de reorganización empresarial, convocó a los padres para explicar las medidas adoptadas.

En una reunión con representantes de la Asociación de Padres de Familia (ASREFOUS), se socializaron las recomendaciones de un comité de expertos para asegurar la continuidad del colegio, priorizando su operación académica y administrativa.

Los voceros de ASREFOUS aseguraron que el colegio no está en proceso de quiebra, liquidación ni cierre, y que las actividades académicas continúan con normalidad.

Además, anunciaron ajustes y mejoras para el año 2026, enfocadas en fortalecer la institución, mejorar la calidad educativa y consolidar la propuesta formativa que ha sido clave durante casi 70 años de historia.

La comunidad educativa sigue de cerca el proceso, confiando en que las medidas tomadas garantizarán la estabilidad a largo plazo del colegio.

