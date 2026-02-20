Tras la captura de la banda de cibercriminales, conocida como ‘Fake Faces’, llevada a cabo hace unos meses por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se reveló que la organización se había apropiado de importantes recursos utilizando cédulas falsas y datos de afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Frente a este hecho, y en medio de una temporada fundamental para las compañías por el pago de cesantías, es fundamental destacar que el auge del fraude digital no tiene límites y continúa ejerciendo presión sobre entidades financieras y fondos de pensiones. Si bien estas instituciones han impulsado durante años procesos de digitalización para facilitar el acceso y retiro de cesantías a millones de colombianos, hoy la prioridad ya no es solo la experiencia del usuario, sino la protección del mismo frente a nuevos esquemas de fraude.

Fue así como Become Digital, compañía especializada en soluciones de verificación de identidad y antifraude, viene integrando herramientas avanzadas de biometría facial e inteligencia artificial (IA) dentro de los ecosistemas digitales de los fondos, con el objetivo de fortalecer la seguridad en los procesos de retiro de cesantías en línea.

La solución de biometría facial permite verificar la identidad del usuario en tiempo real mediante algoritmos de reconocimiento y detección de prueba de vida, reduciendo el proceso de validación de minutos a solo unos instantes.

Al respecto, Gina Pérez, Directora General Adjunta de la compañía, destaca que el impacto de estas tecnologías trasciende la seguridad. La biometría acelera los trámites remotos, eliminando la necesidad del restablecimiento manual de contraseñas y las visitas físicas, lo que reduce drásticamente los costos de soporte y las pólizas de seguros por brechas de datos.

Además, la solución optimiza el onboarding digital de las empresas: el proceso toma menos de 2 minutos gracias al uso de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) y validación de identidad con biometría facial. Esto permite redirigir recursos humanos a actividades generadoras de ingresos, mejorando al mismo tiempo la satisfacción y retención del cliente.

“Actualmente ejecutamos un proyecto con uno de los mayores fondos de cesantías del país. El enfoque era combinar seguridad y simplicidad dentro del onboarding digital de la compañía y los resultados son contundentes: durante la campaña de cesantías no se registró ni un fraude y el retiro a través del portal web aumentó un 15%”, añade Pérez.

Asimismo, el tiempo de onboarding de nuevos usuarios se redujo en un 30%, y más de 50.000 clientes han completado con éxito sus transacciones digitales sin incidentes de fraude en este fondo.

Por otro lado, de acuerdo con el más reciente balance de Asofondos, los 10,8 millones de afiliados a los fondos de cesantías Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia acumularon $26,1 billones en 2025, lo que representó un crecimiento cercano al 17% frente a 2024.

A su vez, los trabajadores retiraron $11,7 billones, un incremento del 9,4% en comparación con el año anterior. Estos datos no solo reflejan la relevancia económica del sistema de cesantías en Colombia, sino que subrayan la urgencia de garantizar procesos de retiro digitales robustos, confiables y blindados frente al fraude.

La biometría ya supera a los métodos tradicionales de autenticación, como contraseñas, OTP o PIN, en los fondos de pensiones, no solo por su mayor nivel de seguridad, sino también por su menor costo total a largo plazo. Aunque su implementación exige una inversión inicial más alta, esta se compensa rápidamente con la reducción de fraudes, la disminución de costos operativos y de soporte, y una experiencia de usuario más eficiente.

En este escenario, la discusión para el sector ya no es si estas tecnologías deben adoptarse, sino cuándo lo harán las compañías que aún no han dado el paso. Retrasar su implementación no solo implica mayores riesgos financieros y reputacionales, sino también quedar rezagados frente a un mercado que avanza hacia procesos digitales cada vez más seguros, ágiles y confiables.

