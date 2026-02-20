Iván Cepeda, quien llegará directamente a la primera vuelta presidencial tras la negativa del CNE para su participación en la consulta del ‘Frente por la vida’, se encuentra en plena correría nacional. En una reciente intervención en Noticias Caracol, el aspirante del Pacto Histórico lanzó una declaración que encendió el debate político: lejos de las promesas tradicionales de “corrupción cero”, Cepeda admitió que es “altamente probable” que se presenten irregularidades bajo su mandato, aunque aseguró que su enfoque estará en la respuesta institucional.

Al ser consultado sobre cómo blindaría su eventual administración de escándalos como los ocurridos en el pasado (mencionando específicamente el caso de “los Olmedos”), Cepeda fue tajante al evitar promesas que considera irreales. “No voy a hacer demagogia… es altamente probable que se presenten casos de corrupción en el gobierno que yo presida”, afirmó el candidato, argumentando que el fenómeno en Colombia no es aislado, sino un “sistema al interior” del Estado.

Sin embargo, aclaró que la diferencia radicará en la impunidad. Según Cepeda, lo que no tolerará es que estos hechos ocurran sin una reacción drástica y un castigo ejemplar. Para ello, propuso la creación de un sistema especializado en combatir la “macrocorrupción”, reconociendo que la indignación ciudadana por sí sola no es suficiente para sanear las instituciones.

Para sustentar su lucha contra la corrupción, Cepeda planteó un cambio de paradigma en la Fiscalía General de la Nación. Su propuesta consiste en pasar del modelo tradicional de investigar “caso por caso” a lo que denomina una “investigación de sistema”. Según el candidato, esta técnica permitiría reprimir los delitos de cuello blanco entendiendo su naturaleza organizada y estructural, logrando así una mayor eficacia en las condenas.

En el ámbito económico, Cepeda ratificó que seguirá la senda trazada por el actual presidente, Gustavo Petro. Explicó que su intención no es acabar con el capitalismo, sino transitar hacia un “capitalismo productivo” basado en la redistribución de la riqueza. “Es necesario superar la idea de que acabar con la pobreza es equivalente a hacerle un daño a la riqueza”, señaló, enfatizando en que buscará conciliar la prosperidad de todos los sectores sociales.

