Mientras que Roy Barreras sumó un peso a su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella tuvo un momento de mucha tensión en un encuentro con los medios de comunicación en el departamento del Meta.

Las imágenes de la interacción del candidato a la Presidencia de Colombia dejaron en evidencia su molestia cuando una periodista le preguntó por su parecido de hacer política con Rodolfo Hernández. La reacción punzante se viralizó en X (antes conocida como Twitter).

Lejos de reconocer alguna clase de similitud, el abogado expuso su molestia al plantear las características que tiene cada uno en su correspondiente experiencia personal.

“No puedes comparar una cosa con la otra. Yo soy un tipo estructurado, que le habla con seriedad al país. No he maltratado a nadie a pesar de todos los ataques que he recibido. La sola comparación me parece inaceptable porque estás comparando cosas que no tienen nada que ver”, afirmó.

Es clave explicar que a pesar de las diferencias entre ambas figuras, De la Espriella y Hernández comparten rasgos que han redefinido la comunicación política en Colombia. Ambos convergen en un estilo caracterizado por un discurso directo, confrontativo y cargado de emocionalidad, diseñado para conectar con el descontento social hacia el “establecimiento” tradicional.

Sin embargo, el actual candidato presidencial arremetió contra la comunicadora por la pregunta, a pesar de que ella le señaló que, precisamente, en ese momento él le estaba respondiendo sin que hubiera alguna clase de mala intención sobre el tema.

“Uno tiene que ser responsable. Así como tengo que ser responsable yo con lo que le propongo al país, el periodismo debe hacer lo mismo. Supongamos que eso es cierto, no tiene ninguna trascendencia”, advirtió.

De hecho, De la Espriella acudió a un ejemplo en el que se refirió a las personas del Meta para exponer su indisposición por la similitud planteada en esa pregunta.

“Compararme a mí con Rodolfo [Hernández], es comparar a los llaneros con gente que no quiere lo mejor para el país”, sentenció. De hecho, esa no fue la única molestia del candidato presidencial, que ante otra pregunta calificó de “sesgado” al comunicador-

A pesar del malestar del abogado por la comparación con el fallecido ingeniero, un punto de similitud crítico es su dominio de la comunicación digital. Ambos entendieron que las redes sociales son plataformas para construir marcas personales sólidas basadas en la autenticidad percibida.

Mientras Hernández utilizó TikTok para simplificar problemas complejos bajo el lema de la lucha anticorrupción, De la Espriella emplea plataformas como Instagram para proyectar una imagen de éxito, poder y defensa de valores conservadores, logrando una conexión emocional con sus seguidores.

Otro aspecto común es su capacidad para provocar controversia mediática como herramienta de visibilidad. Sus declaraciones suelen polarizar la opinión pública, lo que garantiza una cobertura constante en los medios de comunicación y mantiene su relevancia en la agenda nacional.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo constitucional 2026-2030. De acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si ningún candidato logra la mayoría absoluta en esta fecha, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

Este proceso electoral es fundamental para la democracia colombiana. El actual mandatario no podrá aspirar a la reelección, debido a que la Constitución Política de Colombia prohíbe esta figura de forma consecutiva.

La organización logística está a cargo de la Registraduría Nacional, entidad que ya ha definido hitos clave, como la inscripción de cédulas y el registro de candidatos.

Es importante recordar que el ciclo electoral comienza técnicamente antes de las presidenciales. El 8 de marzo de 2026 se celebrarán las elecciones para el Congreso de la República (Senado y Cámara). Ese mismo día, las diferentes coaliciones políticas ejecutan sus consultas interpartidistas para definir candidatos únicos que competirán en mayo.

Para los colombianos residentes en el exterior, el periodo de votación para la primera vuelta presidencial suele habilitarse una semana antes de la fecha oficial, iniciando el lunes 25 de mayo de 2026 y concluyendo el mismo domingo 31.

